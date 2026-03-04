Napoli, emergenza a centrocampo: altra tegola e il sostituto non gioca titolare da 4 mesi

Non c’è pace per il centrocampo del Napoli. Alla vigilia della sfida contro il Torino, in programma venerdì sera al Maradona, Antonio Conte deve fare i conti con un nuovo problema che complica ulteriormente i piani. Stanislav Lobotka resta infatti in forte dubbio a causa di un sovraccarico muscolare al bicipite femorale. Un fastidio che lo slovacco si porta dietro dalla gara di Verona contro l’Hellas. In quell’occasione Lobotka aveva lasciato il campo al 73’, sostituito da Billy Gilmour, e da allora lo staff medico monitora con attenzione la situazione. La presenza contro i granata resta incerta.

L'alternativa Gilmour, mai titolare (per infortunio) negli ultimi quattro mesi

Una tegola pesante per Conte, soprattutto considerando l’emergenza che il Napoli si trascina da mesi in mezzo al campo. Se Lobotka non dovesse farcela, il tecnico si ritroverebbe con pochissime soluzioni per l’undici iniziale. Al momento, infatti, i soli centrocampisti realmente disponibili per partire dal primo minuto sarebbero Elmas e Gilmour. Per lo scozzese si tratterebbe di un ritorno da titolare dopo un lunghissimo stop: non parte dall’inizio dal primo novembre, tra pubalgia, intervento chirurgico e un’assenza che si è protratta fino ad oggi, 4 marzo.

E Anguissa e McTominay?

Le alternative non garantiscono autonomia: Frank Anguissa e Scott McTominay potrebbero essere convocati, ma entrambi al massimo partirebbero dalla panchina e con pochissimi minuti nelle gambe. Paradossalmente, proprio mentre si intravedono alcuni rientri, il Napoli rischia di presentarsi alla sfida con il Torino con il reparto più corto della stagione. Conte dovrà inventarsi ancora una volta qualcosa.