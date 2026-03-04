Doppietta alla prima da titolare col Venezia per Dagasso: "Sono felice. Ruolo? Meglio da mezzala"

Una gara da urlo quella di Matteo Dagasso contro l'Avellino, la prima da titolare con la maglia del Venezia. Doppietta per il giovane talento dei lagunari nel 4-0 che la squadra di Stroppa ha rifiliato agli irpini. Al termine della gara l'ex Pescara ha parlato in conferenza stampa, queste le sue parole raccolte da TuttoVeneziaSport.it

Ti sei presentato con il botto: che sensazioni hai avuto nel debutto dal 1' minuto in questa squadra?

"Sono molto contento per come è andata la partita e per i due gol. Con la squadra mi sono trovato benissimo fin da subito. Mi hanno accolto benissimo, anche perché per me era la prima volta lontano da Pescara e pensavo ci volesse più tempo".

Nelle prima parte della partita ci sono state delle difficoltà quando avete tenuto molto il pallone e non si trovava la soluzione per andare in porta. Mister Stroppa ha parlato di possibilità di tirare maggiormente da fuori: cosa ne pensi della partita e soprattutto del primo tempo della squadra?

"Sì, abbiamo tenuto tanto la palla, ma loro erano anche molto chiusi e non era facile entrare. Potevamo provare a calciare da fuori, ma comunque abbiamo fatto una buona partita, avendo sempre il pallone noi nei novanta minuti. Ovviamente con l'espulsione è stato più facile giocare la palla, però abbiamo fatto sicuramente una buona gara".

Come ti stai trovando in queste prime partite a giocare con Busio e Kike Perez a centrocampo?

"Molto bene. Lo avevo già detto anche in conferenza stampa a Pescare che sono giocatori fortissimi, ma non solo loro bensì anche Issa, Emil, Nunzio e Alfred (Doumbia, Bohinen, Lella e Duncan ndr) lo sono".

Oggi c'è stato spazio anche per sperimentare e hai fatto anche da play oltre che da mezzala: ti vedi eventualmente anche trequartista?

"Non l'ho mai fatto però mi piace giocare anche davanti. Non lo so, vediamo".

Nel secondo tempo hai effettivamente giocato da play: è nelle tue corde o preferisci giocare da mezzala?

"Mi sono trovato bene, ma comunque a centrocampo cerchiamo di muoverci molto cambiandoci di posizione tra di noi. Ho fatto il play anche a Pescara ed è un ruolo che penso di poter fare, però mi sento un pò più una mezzala".