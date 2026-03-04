Sampdoria, malore per Gregucci: una settimana di riposo. Deroga della FIGC per Foti

Angelo Gregucci sarà costretto a fermarsi e non potrà guidare la Sampdoria dalla panchina nelle prossime due partite. L’allenatore blucerchiato, infatti, ha accusato un malore nei giorni scorsi e lo staff medico del club gli ha imposto uno stop precauzionale di circa una settimana.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, si tratta di una situazione fisica che l’ex difensore si portava dietro da tempo, aggravata anche dalla tensione legata al momento delicato della squadra. Gregucci, molto coinvolto e legato all’ambiente doriano, avrebbe infatti accusato particolarmente il peso della situazione, tanto da rendere necessario un periodo di riposo forzato per recuperare le energie.

Di conseguenza il tecnico non sarà in panchina nelle prossime due gare di campionato contro Juve Stabia e Frosinone.

Al suo posto guiderà la squadra Salvatore Foti. L’attuale collaboratore tecnico ha ricevuto una delega ufficiale che gli consentirà di assumere temporaneamente il ruolo di primo allenatore, prendendo le redini della squadra durante le partite.