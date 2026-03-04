Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime

Dopo le vittorie di ieri di Monza e Venezia, che provano la prima vera fuga stagionale, nella serata odierna sarà il turno di Frosinone e Palermo. Le due squadre sono chiamate a rispondere alle prime della classe per non rischiare di scivolare troppo indietro e rendere arduo l’aggancio ai primi due posti che valgono la Serie A diretta. I ciociari se la vedranno con un Pescara che ha ritrovato entusiasmo, oltre a Lorenzo Insigne, vincendo proprio coi rosanero nello scorso turno; i siciliani invece saranno di scena in casa contro un Mantova che deve rispondere alle avversarie in chiave salvezza.

Ad aprire il pomeriggio sarà la sfida fra Carrarese e Catanzaro, in programma alle 19:00, mentre Bari-Empoli è uno scontro fra grandi deluse della stagione con i pugliesi che devono cercare di abbandonare il penultimo posto in classifica e i toscani che invece vogliono allontanare la zona retrocessione e avvicinare quella play off. La Sampdoria infine sarà di scena a Castellammare per provare a ripartire, seppur senza il tecnico Angelo Gregucci, e risalire ulteriormente la classifica.

SERIE B - 28ª GIORNATA

Martedì 3 marzo

Padova-Spezia 2-2

24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)

Cesena-Monza 1-3

26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)

Virtus Entella-Modena 2-1

45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)

Reggiana-SudTirol 0-4

39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj

Venezia-Avellino 4-0

38’, 90’+1’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio

Mercoledì 4 marzo

Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro

Ore 20:00 - Bari-Empoli

Ore 20:00 - Frosinone-Pescara

Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria

Ore 20:00 – Palermo-Mantova

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 60*

Monza 60*

Frosinone 54

Palermo 51

Catanzaro 45

Modena 43*

Juve Stabia 39

Cesena 38*

Südtirol 37*

Padova 34*

Empoli 31

Carrarese 31

Avellino 30*

Sampdoria 29

Reggiana 29*

Virtus Entella 28*

Mantova 27

Spezia 26*

Bari 25

Pescara 21

* una partita in più