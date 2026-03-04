Serie B, il programma della 28ª: Palermo e Frosinone devono rispondere alle prime
Dopo le vittorie di ieri di Monza e Venezia, che provano la prima vera fuga stagionale, nella serata odierna sarà il turno di Frosinone e Palermo. Le due squadre sono chiamate a rispondere alle prime della classe per non rischiare di scivolare troppo indietro e rendere arduo l’aggancio ai primi due posti che valgono la Serie A diretta. I ciociari se la vedranno con un Pescara che ha ritrovato entusiasmo, oltre a Lorenzo Insigne, vincendo proprio coi rosanero nello scorso turno; i siciliani invece saranno di scena in casa contro un Mantova che deve rispondere alle avversarie in chiave salvezza.
Ad aprire il pomeriggio sarà la sfida fra Carrarese e Catanzaro, in programma alle 19:00, mentre Bari-Empoli è uno scontro fra grandi deluse della stagione con i pugliesi che devono cercare di abbandonare il penultimo posto in classifica e i toscani che invece vogliono allontanare la zona retrocessione e avvicinare quella play off. La Sampdoria infine sarà di scena a Castellammare per provare a ripartire, seppur senza il tecnico Angelo Gregucci, e risalire ulteriormente la classifica.
SERIE B - 28ª GIORNATA
Martedì 3 marzo
Padova-Spezia 2-2
24’ Artistico (S), 39’ Sgarbi (P), 78’ Lasagna (P), 81’ Bonfanti (S)
Cesena-Monza 1-3
26’ Azzi (M), 33’ Cutrone (M), 78’ Petagna (M), 90’+3’ Frabotta (C)
Virtus Entella-Modena 2-1
45’ Del Lungo (V), 45’+1’ Tonoli (M), 85’ Karic (V)
Reggiana-SudTirol 0-4
39’ Kofler, 83’ Pecorino, 86’ Casiraghi, 90’+3’ Merkaj
Venezia-Avellino 4-0
38’, 90’+1’ Dagasso, 40’ aut. Reale, 44’ Busio
Mercoledì 4 marzo
Ore 19:00 - Carrarese-Catanzaro
Ore 20:00 - Bari-Empoli
Ore 20:00 - Frosinone-Pescara
Ore 20:00 - Juve Stabia-Sampdoria
Ore 20:00 – Palermo-Mantova
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 60*
Monza 60*
Frosinone 54
Palermo 51
Catanzaro 45
Modena 43*
Juve Stabia 39
Cesena 38*
Südtirol 37*
Padova 34*
Empoli 31
Carrarese 31
Avellino 30*
Sampdoria 29
Reggiana 29*
Virtus Entella 28*
Mantova 27
Spezia 26*
Bari 25
Pescara 21
* una partita in più
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30