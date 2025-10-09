Modric, McTominay, Dumfries e non solo: tutti gli "italiani" in campo alle 20.45
Stanno per iniziare le partite di qualificazione ai Mondiali 2026 in Europa. Di seguito il programma e gli "italiani" coinvolti:
Austria - San Marino
Posch (Como) titolare
Bielorussia - Danimarca
Isaksen (Lazio) e Hojlund (Napoli) titolari
Cipro - Bosnia Erzegovina
Kastanos (Verona), Muharemovic (Sassuolo) e Dzeko (Fiorentina) titolari
Hadzikadunic (Sampdoria) in panchina
Far Oer - Montenegro
Adzic (Juventus) e Krstovic (Atalanta) titolari
Malta - Olanda
Dumfries (Inter) titolare
De vrij (Inter) e Koopmeiners (Juventus) in panchina
Repubblica Ceca - Croazia
Vitik (Bologna), Modric (Milan), Sucic (Inter) e Pasalic (Atalanta) titolari
Baturina (Como), Moro (Bologna), Pongracic (Fiorentina) e Smolcic (Como) in panchina
Scozia - Grecia
McTominay (Napoli), Ferguson (Bologna), Adams (Torino) e Tsimikas (Roma) titolari
Gilmour (Napoli), Miller (Udinese), Mandas (Lazio) e Douvikas (Como) in panchina