McKennie ha rinnovato con la Juventus: "Felice di passare un altro po' di tempo insieme"

La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Weston McKennie, centrocampista che si è legato alla maglia bianconera con un nuovo vincolo che avrà validità fino al giugno del 2026. "Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030", si legge nella nota della Juventus.

Ai canali ufficiali del club, lo stesso statunitense classe '98 ha detto le sue primissime impressioni: "Ciao a tutti i tifosi bianconeri. Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto e di passare un po' di tempo in più con voi. Ci vediamo in campo…".