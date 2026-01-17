"Meritavamo la vittoria, avanti così": il messaggio di Commisso dopo l'1-1 contro il Milan

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina si è spento nella notte dopo una lunga malattia lasciando un vuoto non solo nel mondo viola ma in tutto il movimento calcistico italiano e non solo. Numero da sempre molto presente, ha seguito la sua squadra fino all'ultimo. E proprio dopo il pareggio casalingo contro il Milan era arrivata una nota del club in cui commentava la partita finita poi 1-1.

"Il Presidente Rocco Commisso, insieme alla moglie Catherine e al figlio Giuseppe, ha chiamato il DG Ferrari, il Mister e tutta la squadra per fare loro i complimenti per come hanno giocato e per il carattere mostrato dall’inizio alla fine. 'Bravi ragazzi, avanti cosi. Meritavamo la vittoria ma siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così!'".