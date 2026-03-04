…con Rolando Maran

“Batosta dell’Avellino? Giocare contro Venezia e Monza non è facile per nessuno. L’Avellino è rimasto in dieci per molto tempo e contro squadre come il Venezia diventa tutto più difficile”. Così a TuttoMercatoWeb.com Rolando Maran.

Vittoria importante anche per il Monza.

“Monza e Venezia corrono, sono due squadre che stanno molto bene. Vincere non è mai facile per nessuno. Guardate il Palermo che ha perso contro un Pescara che si è giocato pienamente la partita. La vittoria di Monza e Venezia decreta lo stato di forma”.

E stasera c’è Palermo-Mantova…

“Il Palermo è un’altra candidata per andare in Serie A. Il campionato è lungo. I rosanero sono superiori al Mantova ma non ci sono partite scontate”.

Serie A: l’Inter viaggia spedita. Cosa hanno sbagliato Milan e Napoli?

“L’Inter ha valori superiori alle altre e lo sta dimostrando sul campo. Vincere - mi riferisco al Napoli - dopo aver vinto non è mai facile. Il Milan ha bisogno di tempo, anche se quando ti chiami Milan devi vincere”.

E la Fiorentina?

“Non mi aspettavo che a Udine finisse così. La lotta è agguerrita per tutte. Credo che l’ultima retrocessione si deciderà all’ultimo, c’è grande bagarre”.