Argentina, Messi si rimette a disposizione di Scaloni dopo aver saltato le ultime 2 partite

Lionel Messi torna a rappresentare l'Argentina dopo aver saltato le ultime due partite: l'amichevole di sabato 11 contro il Venezuela e la gara conclusiva di qualificazione ai Mondiali contro l'Ecuador. L'albiceleste sfiderà mercoledì Puerto Rico (ore 2 italiane) in una partita che servirà al commissario tecnico Lionel Scaloni per testare schemi e uomini in vista dei Mondiali.

A Messi è stata data la possibilità di giocare la partita in MLS con l'Inter Miami, che ha affrontato e battuto Atlanta. L'Argentina giocherà la partita a Fort Lauderdale, in Florida e per Messi sarà pertanto come giocare in casa. Non è detto che il fuoriclasse giocherà l'amichevole, è certo invece che non faranno parte della partita Franco Mastantuono ed Enzo Fernandez, entrambi infortunati.