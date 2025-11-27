Live TMW Midtjylland, Tullberg: "Speravamo che la Roma facesse turnover"

Si interrompe la corse del Midtjylland: dopo quattro vittorie su quattro, i danesi cadono allo Stadio Olimpico sotto i colpi di El Aynaoui ed El Shaarawy. In questi minuti, Mike Tullberg è atteso in conferenza stampa per commentare il match. Diretta testuale a cura di TMW.

20.40 - A breve la conferenza stampa.

21.20 - Inizia la conferenza stampa.

C'è stata tensione con Dybala?

"Non ho commenti a riguardo".

Pensa di aver affrontato la squadra più forte della competizione?

"Vista la loro formazione, con la gara di domenica, penso che abbiano rispetto di noi. Giocano bene e possono vincere".

Nel finale ci avete provato a pareggiare...

"Abbiamo fatto una partita coraggiosa, soprattutto nella ripresa. Peccato il 2-0, ci credevamo, alla fine abbiamo spinto e abbiamo segnato".

Cosa ha studiato della Roma? Cosa l'ha colpita particolarmente?

"Non c'è dubbio che la Roma gioca sempre meglio: speravamo facessero turnover, ma invece ci hanno temuto. La gara è stata intensa. Con la palla, i giallorossi si muovono meglio, noi abbiamo più difficoltà".

Il gol subito dopo pochi minuti vi ha condizionato?

"Il primo gol era inaspettato, ma poi abbiamo giocato meglio. Nel secondo tempo abbiamo performato".

21.28 - Termina la conferenza stampa.