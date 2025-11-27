Il Bologna crea e distrugge: 1-1 col Salisburgo dopo i primi 45', non basta Odgaard
Solo 1-1 tra Bologna e Salisburgo al Dall'Ara dopo i primi 45': partenza sprint per i felsinei, che stringono d'assedio gli austriaci trovando con Orsolini il primo tiro della contesa: Schlager si fa trovare pronto. Al 25' Jens Odgaard insacca il gol del vantaggio, grazie anche ad una deviazione della difesa austriaca che manda al tiro l'ex Sassuolo, freddo e preciso nel mandare alle spalle del portiere della Nazionale austriaca.
Dopo il gol, ecco il calo di tensione improvviso, di quelli che in Europa si pagano: dopo un errore di Ravaglia che lancia l'azione austriaca, è John Lucumì a mancare clamorosamente l'intervento, concedendo un facile 2 vs 1 al contropiede austriaco, capitalizzato al massimo con la rete a porta vuota di Vertessen. Tutto da rifare per i felsinei, che nel finale di frazione va nuovamente vicina al gol con Pobega e Dallinga, quest'ultimo ancora fermato da Schlager.
