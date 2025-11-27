Europa League, i risultati al 45' delle gare delle 21: Lione dilaga, aggancio al comando
TUTTO mercato WEB
Di seguito i risultati al 45' delle partite delle 21 di Europa League. Allo stato attuale delle cose il Bologna sarebbe ancora in zona playoff, salvata dalla differenza reti. Lione che dilagando contro il Maccabi Tel-Aviv aggancia al comando Midtjylland e Aston Villa.
Betis - Utrecht 1-0
42'Cucho Hernandez
Bologna - Salisburgo 1-1
26' Odgaard (B), 33' Vertessen (S)
Go Ahead Eagles - Stoccarda 0-2
20' e 35' Lewelling
Genk - Basilea 1-0
14' Oh Hyeon-Gyu
Maccabi Tel-Aviv - Lione 0-3
4' Abdner Vinicius, 25' Tolisso, 35'rig. Niakhate
Nottingham Forest - Malmo 2-0
27' Yates, 44' Kalimuendo
Panathinaikos - Sturm Graz 1-1
18' Swiderski (P), 34' Kiteishvili (S)
Rangers - Braga 1-0
45' + 3 rig. Tavernier
Stella Rossa - FCSB 0-0
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
4 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile