Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 21: la Fiorentina rischia di sprofondare

© foto di Federico De Luca 2025
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 21:56Serie A
Gaetano Mocciaro

Di seguito i risultati al 45' delle gare delle 21 di Conference League. Samsunspor al momento solo al comando col pari in Islanda. Fiorentina che allo stato attuale delle cose scivolerebbe al 17° posto.

Aberdeen - Noah 1-0
45' Nisbet

Breidablik - Samsunspor 1-1
6'Ingvarsson (B), 20' Marius (S)

Drita - Shkendija 1-0
21' Manaj

Fiorentina - AEK Atene 0-1
35' Gacinovic

Jagiellonia - KuPS 0-0

Legia Varsavia - Sparta Praga 0-1
41' Preciado

Rijeka - AEK Larnaca 0-0

Shamrock Rovers - Shakhtar 0-1
23' Kaua Elias

Strasburgo - Crystal Palace 0-1
35' Mitchell

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
