Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 21: la Fiorentina rischia di sprofondare
Di seguito i risultati al 45' delle gare delle 21 di Conference League. Samsunspor al momento solo al comando col pari in Islanda. Fiorentina che allo stato attuale delle cose scivolerebbe al 17° posto.
Aberdeen - Noah 1-0
45' Nisbet
Breidablik - Samsunspor 1-1
6'Ingvarsson (B), 20' Marius (S)
Drita - Shkendija 1-0
21' Manaj
Fiorentina - AEK Atene 0-1
35' Gacinovic
Jagiellonia - KuPS 0-0
Legia Varsavia - Sparta Praga 0-1
41' Preciado
Rijeka - AEK Larnaca 0-0
Shamrock Rovers - Shakhtar 0-1
23' Kaua Elias
Strasburgo - Crystal Palace 0-1
35' Mitchell
