Segnali di Paulo Dybala: la Roma capolista ora spera di non doverci più rinunciare

Paulo Dybala è tornato al centro della Roma. In tutti i sensi: sia come figura di riferimento tecnico sul campo, sia come posizione, con Gasperini che lo ha schierato ancora una volta nel ruolo di falso nove.

"Sta bene fisicamente, ha recuperato dall’infortunio e non ha problemi. L’ho sostituito nel finale ma può giocare anche tutti e novanta i minuti. Da punta centrale oggi ha avuto qualche difficoltà in più nel primo tempo, valuteremo se potrà agire ancora in quel ruolo o più decentrato", ha spiegato il tecnico giallorosso al termine del successo per 2-1 sul Midtjylland in Europa League.

La Joya, ricordiamo, è tornata in campo dopo tre partite ai box coincise anche con la sosta per le Nazionali. E nello specifico, quello da cui è guarito è il secondo stop muscolare da inizio anno. Prima c'era stato il problema alla coscia, quindi quello al bicipite femorale. Ora però tutto sembra essere alle spalle, con Dybala che al netto di qualche errore e della inevitabile mancanza di ritmo ha giocato quasi 80 minuti di buon livello. Dando così un segnale anche in vista del Napoli. In stagione, ricordiamo, Dybala ha segnato un solo gol in campionato e uno in Europa League, con la Roma che nonostante tutto è da sola in vetta alla Serie A ed in piena corsa per la qualificazione diretta europea.