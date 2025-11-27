La Fiorentina fa gli errori di sempre e Gacinovic la punisce, con l'AEK Atene è 0-1 al 45'

Termina 0-1 il primo tempo tra Fiorentina e AEK Atene, quarta giornata della League Phase di Conference League. Meglio i greci per i primi 15 minuti, anche se i viola trovano il vantaggio con Gudmundsson che però viene annullato per fuorigioco. La rete del vantaggio arriva al 35’ e porta load firma di Gacinovic, bravo a infilarsi tra le maglie - piuttosto allargate - della difesa gigliata e a battere De Gea.

Il primo squillo è di parte greca e arriva dopo cinque minuti al termine di una progressione di Pilios che con il sinistro non trova la porta. All’8’ bella inizia di capitan Luca Ranieri che dopo essersi sganciato sulla sinistra mette un filtrante insidioso su cui Dzeko non riesce ad arrivare. Nonostante il primo quarto d’ora sia un monologo dell’AEK Atene, è la Fiorentina ad avere la chance più grossa: al 16’ il colpo di testa di Dzeko da buona posizione viene deviato in corner dall’ex Lazio Strakosha. Ne segue un traversone di Mandragora che dopo essere finito sulla testa di Ndour ed essere stato respinto dal portiere albanese, viene ribadito in rete da Albert Gudmundsson. L’arbitro però annulla dopo un check del VAR.

La Fiorentina fa tantissimi errori e viene punita al 35’ da Gacinovic che porta in vantaggio l’AEK Atene. Azione prolungata sulla sinistra che porta Pineda al cross sul quale c’è la sponda dell’ex Udinese e Juventus Pereyra, il quale trova l’esterno serbo completamene solo in area piccola, che con con il piattone infila De Gea. I viola accusano la rete e l’AEK potrebbe approfittarne appena un minuto dopo, con un cross sempre dalla sinistra che trova sul secondo palo Luka Jovic il quale si divora il possibile raddoppio.