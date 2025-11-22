Le prime pagine dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, sabato 22 novembre
Il ritorno del campionato di Serie A con il derby di Milano e le altre sfide della 12esima giornata, è uno degli argomenti principali sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, sabato 22 novembre 2025, e che vi proponiamo in calce.
Spazio poi alle dichiarazioni di Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina e spazio anche al ritorno in campo del Napoli con Antonio Conte atteso dalla sfida contro la nuova Atalanta di Raffaele Palladino.
Editoriale di Niccolò Ceccarini
