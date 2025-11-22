Marouane Fellaini, grande protagonista della Premier League. E del calcio belga

C'è stato un momento in cui Marouane Fellaini è stato vicino all'Italia. Anzi, forse più di un momento, perché il belga era stato seguito con molto interesse da Inter e Milan, salvo poi essere offerto alla Juventus che gli preferì altri giocatori, come Emre Can o Sami Khedira. Fellaini però fa parte della generazione d'oro del calcio belga, uno dei grandi protagonisti della Premier League degli anni dieci: fortissimo all'Everton, discusso al Manchester United (come, del resto, tutti quanti).

Nel marzo del 2020 è stato il primo giocatore positivo al Coronavirus, quando è passato allo Shandong Taishan. "Al momento sono tornato in Cina e sto svolgendo il trattamento previsto in ospedale. Vi assicuro che tutto sta procedendo per il meglio. Grazie a tutti i tifosi, allo staff medico e al club per le cure e l'attenzione che mi hanno dedicato. Seguirò la terapia e spero di tornare a giocare il prima possibile. Mi raccomando, state tutti al sicuro".

A febbraio del 2024 decide di annunciare il suo addio, dopo 17 stagioni da professionista fra Standard Liegi, Everton e Manchester United.“Scrivo questo post per annunciare che, dopo 18 anni di carriera, mi ritiro dal calcio professionistico. Ma tutto è iniziato molto prima. Ricordo, come se fosse ieri, la mia prima partita da bambino, gli allenamenti interminabili con mio padre, la mia prima convocazione con lo Standard Liegi e la mia prima convocazione con la Nazionale belga. Il tempo vola! Che viaggio incredibile è stato! Sono così grato per aver avuto la possibilità di praticare lo sport che amo ai massimi livelli. Sono orgoglioso di aver rappresentato lo Standard in Belgio, l’Everton e il Manchester United nel Regno Unito e lo Shandong Taishan in Cina. Oggi Marouane Fellaini compie 37 anni.