Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Marouane Fellaini, grande protagonista della Premier League. E del calcio belga

Marouane Fellaini, grande protagonista della Premier League. E del calcio belgaTUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

C'è stato un momento in cui Marouane Fellaini è stato vicino all'Italia. Anzi, forse più di un momento, perché il belga era stato seguito con molto interesse da Inter e Milan, salvo poi essere offerto alla Juventus che gli preferì altri giocatori, come Emre Can o Sami Khedira. Fellaini però fa parte della generazione d'oro del calcio belga, uno dei grandi protagonisti della Premier League degli anni dieci: fortissimo all'Everton, discusso al Manchester United (come, del resto, tutti quanti).

Nel marzo del 2020 è stato il primo giocatore positivo al Coronavirus, quando è passato allo Shandong Taishan. "Al momento sono tornato in Cina e sto svolgendo il trattamento previsto in ospedale. Vi assicuro che tutto sta procedendo per il meglio. Grazie a tutti i tifosi, allo staff medico e al club per le cure e l'attenzione che mi hanno dedicato. Seguirò la terapia e spero di tornare a giocare il prima possibile. Mi raccomando, state tutti al sicuro".

A febbraio del 2024 decide di annunciare il suo addio, dopo 17 stagioni da professionista fra Standard Liegi, Everton e Manchester United.“Scrivo questo post per annunciare che, dopo 18 anni di carriera, mi ritiro dal calcio professionistico. Ma tutto è iniziato molto prima. Ricordo, come se fosse ieri, la mia prima partita da bambino, gli allenamenti interminabili con mio padre, la mia prima convocazione con lo Standard Liegi e la mia prima convocazione con la Nazionale belga. Il tempo vola! Che viaggio incredibile è stato! Sono così grato per aver avuto la possibilità di praticare lo sport che amo ai massimi livelli. Sono orgoglioso di aver rappresentato lo Standard in Belgio, l’Everton e il Manchester United nel Regno Unito e lo Shandong Taishan in Cina. Oggi Marouane Fellaini compie 37 anni.

Articoli correlati
Fellaini si ritira dal calcio giocato a 36 anni. Arriva anche il saluto di Mourinho... Fellaini si ritira dal calcio giocato a 36 anni. Arriva anche il saluto di Mourinho
Fellaini annuncia: "A fine stagione dirò addio alla Cina". Il centrocampista si... Fellaini annuncia: "A fine stagione dirò addio alla Cina". Il centrocampista si ritira?
Il Porto vince di misura e saluta Otavio: sarà cessione record per il club. I tifosi... Il Porto vince di misura e saluta Otavio: sarà cessione record per il club. I tifosi lo omaggiano
Altre notizie Nato Oggi...
Marouane Fellaini, grande protagonista della Premier League. E del calcio belga Marouane Fellaini, grande protagonista della Premier League. E del calcio belga
Jesus Rodriguez, esordio da teenager con la Spagna. Pagato 22,5 milioni dal Como Jesus Rodriguez, esordio da teenager con la Spagna. Pagato 22,5 milioni dal Como
Denis Zakaria, plusvalenza juventina al Monaco. Solo quindici presenze a Torino Denis Zakaria, plusvalenza juventina al Monaco. Solo quindici presenze a Torino
Laurent Blanc, iconico baciatore della pelata di Barthez. Campione del Mondo e d'Europa... Laurent Blanc, iconico baciatore della pelata di Barthez. Campione del Mondo e d'Europa
Ivan Pelizzoli, titolare quasi per caso della Roma di Fabio Capello. Troppi infortuni... Ivan Pelizzoli, titolare quasi per caso della Roma di Fabio Capello. Troppi infortuni
Sam Beukema, arrivato a Napoli per l'Olanda. E finito in panchina dopo Eindhoven Sam Beukema, arrivato a Napoli per l'Olanda. E finito in panchina dopo Eindhoven
Frank Zambo Anguissa, un bel problema per Conte. Che dovrà sostituirlo dopo lo stop... Frank Zambo Anguissa, un bel problema per Conte. Che dovrà sostituirlo dopo lo stop
Paulo Dybala, all'ultimo anno in Italia? Percepisce stipendio maxi, ma il Boca è... Paulo Dybala, all'ultimo anno in Italia? Percepisce stipendio maxi, ma il Boca è pronto
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
1 Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
2 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 novembre
3 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
4 Italiano annuncia: "Non si sente al 100%". Slitta ancora il rientro in campo di Immobile
5 22 novembre 1981, il cuore di Antognoni si ferma. Dopo uno scontro di gioco con Martina
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Non solo Inter-Milan, tutte le probabili formazioni della 12^ giornata di Serie A
Immagine top news n.1 Praxis Capital Management investe nel Cagliari: ma Giulini manterrà il controllo del club
Immagine top news n.2 Gattuso vuole più tempo a marzo, la Serie A sarebbe anche d'accordo. Ma il calendario no
Immagine top news n.3 Serie A, 12^ giornata LIVE: nell'Inter torna Thuram, il Milan ritrova Pulisic
Immagine top news n.4 Udinese, un occhio a sinistra: così la Coppa d'Africa può indurre a pensare al mercato
Immagine top news n.5 Cagliari, ufficiale l'ingresso del fondo americano Praxis Capital Management
Immagine top news n.6 Stage pre spareggio Mondiale? Gattuso lo vorrebbe a marzo, ma è quasi impossibile: il punto
Immagine top news n.7 Juventus, Spalletti e il problema attaccanti: "I numeri contano ma non sono tutto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
Immagine news podcast n.2 Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia
Immagine news podcast n.3 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.4 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Santoro: "Al Guidonia per crescere e fare bene. Voglio sbloccarmi in zona gol"
Immagine news Altre Notizie n.2 Avv. Afeltra: "Caso plusvalenze Napoli, rinvio atto dovuto"
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter-Milan, un derby da Scudetto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 novembre
Immagine news Serie A n.2 Pagliuca: "Il derby è sempre il derby. Inter-Milan sfida equilibrata con molti gol"
Immagine news Serie A n.3 Sosa: "Contro l'Atalanta il Napoli troverà un buon risultato. Io mi aspetto molti cambi"
Immagine news Serie A n.4 Parma, Bernabé: "Posso giocare un po' ovunque. Il gol col Milan? Lo alleno in settimana"
Immagine news Serie A n.5 Nista: "Giulini coraggioso ad affidare il Cagliari a Pisacane. Spero raggiunga la salvezza"
Immagine news Serie A n.6 Calabria sprona il Milan: "Derby? Punto su Pulisic. Che duelli con Dimarco"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Aquilani: "Avevamo fatto una grande rimonta, ma a tratti abbiamo difeso male"
Immagine news Serie B n.2 Pescara, Gorgone: "C'è da lavorare, ma ho visto atteggiamento positivo e coraggioso"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Pescara 3-3, le pagelle: Pittarello entra bene, Letizia ultimo a mollare
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro-Pescara finisce 3-3. Succede di tutti al 'Ceravolo'. Primo punto per Gorgone
Immagine news Serie B n.5 Padova-Venezia, i convocati di Stroppa: out Haps. Tornano Sverko, Bohinen e Compagnon
Immagine news Serie B n.6 Avellino-Empoli, i convocati di Biancolino: sette assenti per la gara di domani
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, sconto per Raffaele Vrenna: la Corte Sportiva d'Appello riduce l'inibizione
Immagine news Serie C n.2 Arzignano, Di Donato: "Scontro diretto da non sbagliare. Dolomiti come fosse la capolista"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Aronica: "Cercheremo di sfruttare pienamente il turno contro il Foggia"
Immagine news Serie C n.4 Pergolettese, Curioni a rischio? Bolis: "Domani ci riuniremo e parleremo"
Immagine news Serie C n.5 Foggia, Barilari: "Noi fra i più scarsi della Serie C? Garantisco di no!"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 15ª giornata: tre vittorie interne negli anticipi. Crotone ko a Cerignola
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Atalanta, la Dea vuole confermarsi bestia nera al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Fiorentina-Juventus, una sfida che vale più dei tre punti
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Udinese-Bologna, Italiano non vuole più fermarsi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 C'è Beccari della Juventus nell'undici ideale dell'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma Women, intervento al menisco mediale per Emilie Haavi. Il report medico
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Under 19, le convocate per le qualificazioni all'Europeo: 6 le reduci dal Mondiale U17
Immagine news Calcio femminile n.4 USA, le convocate per le amichevoli contro l'Italia: assente la stella Rodman
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Baldi: "Mettere da parte la sfida di Champions e pensare al campionato"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Coesione con squadra maschile. Siamo un unico club"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…