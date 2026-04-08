Milan, Allegri medita il cambio di modulo: con l'Udinese tridente con Gimenez centravanti
Segnare di più. E’ l’obiettivo del Milan per questo rush finale di campionato. La sconfitta in casa del Napoli per 1-0 dell’ultimo turno ha rallentato la corsa della formazione rossonera che esce definitivamente di scena dalla corsa scudetto. Adesso resta “solo” la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo più che mai raggiungibile, con Massimiliano Allegri che starebbe meditando qualche cambiamento in vita della gara casalinga contro l’Udinese in programma sabato prossimo alle 18.
Si passa al 4-3-3 con Gimenez centravanti?
Via quindi il 3-5-2 e possibilità che si possa passare ad un tridente ma soprattutto alla difesa a quattro. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan potrebbe scendere in campo con un 4-3-3 con l’inserimento di Gimenez come centravanti al posto di Leao. Il portoghese verrà allargato sulla fascia sinistra con Pulisic, sempre schierato come seconda punta, che passa sulla fascia destra.
Come cambia la difesa a quattro
Non ci saranno cambiamenti il mezzo al campo con Modric sempre in cabina di regia supportato da Rabiot da una parte e Fofana dall’altra. In difesa davanti a Mike Maignan invece potrebbe esserci l’inserimento di Athekame sulla fascia destra - più difensivo di Saelemaekers - Bartesaghi confermato a sinistra e la coppia centrale formata da Pavlovic e Gabbia.
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