Fiorentina, rifinitura pre Crystal Palace: Kean a parte. Recuperati Mandragora e Dodo
Fiorentina in campo al Viola Park per l’allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida del Selhurst Park di Londra contro il Crystal Palace, gara di andata dei quarti di finale di Conference League in programma domani sera alle 21:00.
Lavoro in palestra e sul campo per la squadra di Paolo Vanoli, che può sorridere per i recuperi di Rolando Mandragora e Dodo. Assenti invece Moise Kean, che sta svolgendo un lavoro personalizzato, Fabiano Parisi, sempre a causa della botta rimediata settimane fa, Manor Solomon, per il solito problema muscolare, Marco Brescianini, acciaccato ma comunque non in lista UEFA e Niccolò Fortini, ancora alle prese con il problema allo psoas.
Alle ore 16 la squadra partirà dall’aeroporto di Peretola alla volta di Londra, Paolo Vanoli parlerà in conferenza stampa alle ore 19:30 italiane, insieme a un calciatore. Aggregati i primavera Leonardelli, Braschi, Deli, Puzzoli e Trapani.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.