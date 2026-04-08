Giannini è sicuro: "Roma, cinque titolari per colmare il gap. E continuerei con Gasperini"

Avanti con Gian Piero Gasperini. E' il pensiero di Giuseppe Giannini. L'ex bandiera della Roma ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione giallorossa, in particolare della lotta per la Champions League (con la squadra della capitale ancora in corsa) e del suo allenatore:

"Continuerei con lui - ha sottolineato -. Quando inizi un percorso devi avere fiducia e compattezza fino alla fine. Ma è necessaria l’armonia tra tutte le componenti. Serve unione di intenti su strategia e obiettivi, poi il primo anno può anche essere di costruzione. I rapporti però sono fondamentali. È un momento particolare per Gasp perché poi i risultati comandano su tutto, ma ha avuto anche tanti infortunati. Pesa l’assenza di Dybala. Fino a un mese fa la Roma stava decisamente meglio e il suo lavoro non può essere cancellato".

Proiettandosi al futuro, Giannini ha espresso un proprio parere anche sul mercato parlando di cosa mancherebbe alla squadra per colmare il gap con le big del nostro campionato e ambire a traguardi più alti: "Alla Roma mancano cinque titolari per provare a colmare il gap - ha concluso - un difensore, due centrocampisti e due attaccanti. E credo che anche Gasperini la pensi così".