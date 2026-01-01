Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Milan, Allegri: "Nkunku out, Leao ok, Gabbia in panchina. Pavlovic e Pulisic vediamo"

Milan, Allegri: "Nkunku out, Leao ok, Gabbia in panchina. Pavlovic e Pulisic vediamo"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:27Serie A
Antonello Gioia
fonte dall'inviato a Milanello, Antonello Gioia

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Milan, sfida valida per la 18esima giornata di Serie A e in programma domani alle 20:45 in Sardegna.

17:00 | Comincia la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Domani occasione?
"Buon anno a tutti! Domani partita complicata, come tutte le partite, ma domani lo è ancora di più. Primo perché è la prima dell'anno. Vi ricordate di quello che dicevo di Udine? Bene, domani credo sia una partita dello stesso livello di importanza. La classifica si sta delineando e domani bisogna fare un passettino in avanti per rimanere tra le prime quattro. Da qui fino al 15 febbraio faremo 8 partite, di cui sei in trasferta. Ci sarà bisogno di tutti".

Bollettino medico.
"Domani Gabbia chiamiamolo recuperato, verrà in panchina con la squadra. Nkunku non sarà a disposizione, persiste il problema alla caviglia. Leao è completamente ristabilito, ma è un mese che non gioca e vediamo fino quando può rimanere in campo. Pulisic fino a ieri ha lavorato a parte, vediamo come starà domani. Pavlovic viene con noi ma ha avuto un attacco febbrile e vediamo come sta domani".

Gennaio importante per il mercato anche?
"Gennaio è importante non per il mercato, ma perché ci sono tante partite importanti. Importante avere tutti a completa disposizione".

Cosa vuole dal mercato?
"Inutile parlarne... Il mercato dura troppo? Se chi deve decidere di cambiare le cose non lo fa inutile stare a parlarne. Le cose si fanno, non si dicono. Fullkrug è arrivato subito e domani sarà a disposizione, sono molto contento del suo arrivo. Dobbiamo sapere che ora bisogna alzare l'asticella, più si va avanti e più non hai tempo per recuperare".

Fullkrug come sta?
"Verrà in panchina, qualcuno giocherà sicuramente. Magari spezzerò un po' la partita, tanto pensi una cosa e ne succede un'altra. L'importante è recuperare tutti".

Cosa sogna per il 2026?
"Ho fatto fatica ad arrivare a mezzanotte, mi sono addormentato alle 10 e mi sono risvegliato alle 11.36. Bisognava pensare alla partita di Cagliari, speriamo di averci pensato bene. Non ci sono sogni, ci sono obiettivi: bisogna rimanere con i piedi per terra con grande equilibrio. Ci sono 5 squadre che stanno lottando per 4 posti, poi dietro ci sono Como, Bologna, Lazio e Atalanta... Vincere è sempre difficile, la è sempre un campo difficile, bisogna essere svegli, le partite sono mezzo battaglie sugli angoli e i falli laterali. Loro giocano molto bene, bisogna essere molto bravi e preparati soprattutto a livello mentale dobbiamo rimanere in partita per 100 minuti".

A fine anno se arriva quarto è felice?
"L'importante è arrivare a giugno e fare il massimo. L'obiettivo è che il Milan giochi tutti gli anni la Champions, quindi stare nelle prime 4. Bisogna avere l'ambizione di fare il massimo e ambire al massimo traguardo, solo così puoi ottenere il massimo. Il campionato è semplice: chi vince è la migliore. Se arriveremo quarti vorrà dire che avremo meritato di essere quarti. Non dico che sarei contento, ma vorrebbe dire che la squadra avrebbe riportato il Milan in Champions. Di solito quella che vince è sempre la favorita, poi l'Inter se non erro, negli ultimi 5 anni, non è mai uscita dal primo o dal secondo posto. La Roma sta facendo grandissime cose con Gasperini... Bisogna fare grandissime cose per arrivare tra le prime quattro".

Chi dovrebbe sostituire Pavlovic?
"Visto che oggi non c'era ci ho provato sia Odogu che Bartesaghi. Se poi domani Pavlovic c'è giocherà Pavlovic, se non c'è giocherà qualcun altro".

Tornerà a Cagliari...
"Credo che domenica scorsa la partita ha fatto una partita molto buona. Primo tempo non bello da vedere ma non abbiamo rischiato e abbiamo sbloccato su palla inattiva. Poi nel secondo tempo siamo cresciuti non concedendo. Domani dovremo fare un'altra partita ordinata, loro sono molto veloci. Ci sarà bisogno di una prestazione migliore di quella col Verona".

Preferirebbe qualche aggiunta dal mercato?

"Gimenez purtroppo starà 3-4 mesi fuori ed è arrivato Fullkrug, se succedono cose la società sarà attenta. Avere tutti a disposizione sarebbe un bel vantaggio. Leao sta rientrando, Pulisic ha fatto gol, Fullkrug ha caratteristiche diverse da quelle che abbiamo, Fofana pure sta tornando... Non abbiamo ancora fatto niente, i punti che abbiamo non servono a raggiungere nessun obiettivo".

Ha ragione Chivu o Conte?
"Uno dice una roba, uno dice un'altra. Io dico solo che il Napoli ha vinto lo scudetto e l'Inter è arrivata seconda. Quindi una è favorita, l'altra è la controfavorita. Non è che ci vuole tanto".

Le piace giocare di venerdì?
"Il calcio è meraviglioso: se giochi il venerdì e vinci è bello di giocare di venerdì, se non vinci è bello giocare di domenica. È importante non sprecare energie guardando il calendario, preparando partita per partita. Dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere l'obiettivo".

Che squadra è il Cagliari?
"Anche se sono passati anni Cagliari sono stati quasi 5 anni... Poi lui alla fine mi ha lasciato un mese a casa, non che mi sia dispiaciuto col mare si Cagliari (ride, ndr). Col presidente sono molto legato a livello affettivo. Sono molto legato alla città, ho ancora amici. Fare risultato a Cagliari è sempre complicato, ma torno sempre ben volentieri".

Che cosa non vorresti rivedere dei primi tuoi 4 mesi al Milan nelle prossime settimane?
"Ci siamo conosciuti e abbiamo iniziato a lavorare sapendo che la stagione sarà molto dura. Abbiamo fatto partite in cui iniziavamo bene e poi parte del secondo tempo bene, e viceversa. Bisogna trovare un equilibrio. Domenica è stata la partita con più equilibrio che abbiamo giocato, dobbiamo trovare maturità. Non puoi prestare il fianco come col Pisa e col Parma. Su questo i ragazzi stanno crescendo. Ci sono dei giocatori che hanno poca esperienza di Milan, più giocano e più acquisiscono voglia di vincere e acquisiscono consapevolezza che una palla giocata al Milan può decidere una stagione nel bene o nel male. Una stagione, non una partita! Dobbiamo avere questa consapevolezza, sia con e sia senza palla. Bisogna migliorare ancora ed essere consapevoli di questa cosa".

Leao può partire dall'inizio?
"Può partire dal primo minuto Leao, poi devo vedere Pulisic. Fullkrug sicuramente verrà in panchina. Devo essere fortunato a scegliere bene chi mettere in campo prima e chi dopo".

Nonostante il calendario lei è sempre così sereno. È davvero così o recita?
"Non c'è bisogno di recitare. Oggi è un vantaggio giocare il 2, perché se avessimo giocato il 3 allora qualche ragazzo il primo poteva fare serata, e invece così non l'hanno fatta".

Termina la conferenza.

Articoli correlati
Per il Milan il vantaggio arriva a gennaio: 2 big match e "solo" 7 impegni, il calendario... Per il Milan il vantaggio arriva a gennaio: 2 big match e "solo" 7 impegni, il calendario
A Capodanno parla Allegri, ufficiale l'addio tra Maresca e il Chelsea: le top news... A Capodanno parla Allegri, ufficiale l'addio tra Maresca e il Chelsea: le top news delle 18
Maignan firma o no? Il caso più rumoroso tra le scadenze Milan, ma non il solo: c'è... Maignan firma o no? Il caso più rumoroso tra le scadenze Milan, ma non il solo: c'è anche Modric
Altre notizie Serie A
Conte approva i rinnovi di Juan Jesus e Spinazzola. E al Napoli rimane solo Contini... Conte approva i rinnovi di Juan Jesus e Spinazzola. E al Napoli rimane solo Contini in scadenza
Per il Milan il vantaggio arriva a gennaio: 2 big match e "solo" 7 impegni, il calendario... Per il Milan il vantaggio arriva a gennaio: 2 big match e "solo" 7 impegni, il calendario
A Capodanno parla Allegri, ufficiale l'addio tra Maresca e il Chelsea: le top news... A Capodanno parla Allegri, ufficiale l'addio tra Maresca e il Chelsea: le top news delle 18
Atalanta, Palladino recupera Zappacosta: riecco l'esterno in gruppo. Terapie per... TMWAtalanta, Palladino recupera Zappacosta: riecco l'esterno in gruppo. Terapie per Bellanova
Maignan firma o no? Il caso più rumoroso tra le scadenze Milan, ma non il solo: c'è... Maignan firma o no? Il caso più rumoroso tra le scadenze Milan, ma non il solo: c'è anche Modric
Allegri sul nuovo acquisto Fullkrug: "Sono molto contento, domani verrà in panchina"... Allegri sul nuovo acquisto Fullkrug: "Sono molto contento, domani verrà in panchina"
Milan, Allegri: "Nkunku out, Leao ok, Gabbia in panchina. Pavlovic e Pulisic vediamo"... Live TMWMilan, Allegri: "Nkunku out, Leao ok, Gabbia in panchina. Pavlovic e Pulisic vediamo"
Lecce col salvagente per non perdere Ramadani, Gallo e Banda. L'opzione scaccia la... Lecce col salvagente per non perdere Ramadani, Gallo e Banda. L'opzione scaccia la scadenza
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
Le più lette
1 Incredibile in Gabon: il Governo licenzia tutti, sospende la nazionale e fa fuori Aubameyang
2 Rocchi, le polemiche, la minaccia di dimissioni e gli errori: ma la verità è che questa classe arbitrale non è all'altezza e lo dimostra giornata dopo giornata. Il 2026 ci deve riportare al Mondiale: Chiesa e Frattesi chiedano la cessione
3 Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: la nota dei Blues
4 Christian Recalcati su Cancelo all'Inter: "Ecco cosa manca per chiudere"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 dicembre
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta, Palladino recupera Zappacosta: riecco l'esterno in gruppo. Terapie per Bellanova
Immagine top news n.1 Juventus, buone notizie in vista del Lecce: Conceicao in gruppo. E c'è ancora Elimoghale
Immagine top news n.2 Fiorentina, Ferrari conferma Paratici: "In arrivo un responsabile dell'area sportiva"
Immagine top news n.3 Enzo Maresca non è più l'allenatore del Chelsea: la nota dei Blues
Immagine top news n.4 Il Milan temporeggia per il prestito di Disasi. C'è anche la Roma: pista concreta
Immagine top news n.5 Cosa ci dice il primo colpo di Paratici per la Fiorentina. Vanoli per info chiami... il CT
Immagine top news n.6 L'Atalanta ha solo due giocatori in scadenza, ma uno è un leader. Musah vale altri 26 milioni?
Immagine top news n.7 I due che hanno cambiato il Milan nel 2025. E che tracciano la strada nel 2026
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026 Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
Immagine news podcast n.2 L'ultima carta che la Fiorentina si gioca sul mercato per la salvezza
Immagine news podcast n.3 A 12 milioni il Cagliari si è garantito un capitale per il futuro
Immagine news podcast n.4 L'Atalanta ha una miniera d'oro con Palestra: ma resterà a Bergamo?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Il commento degli opinionisti sui migliori allenatori della Serie A del 2025
Immagine news Serie A n.2 Il parere degli esperti sui tre migliori calciatori del 2025 in Serie A
Immagine news Serie C n.3 Fontana: "Il Vicenza sta facendo un campionato a parte. Nel Girone B, meriti all'Ascoli"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Conte approva i rinnovi di Juan Jesus e Spinazzola. E al Napoli rimane solo Contini in scadenza
Immagine news Serie A n.2 Per il Milan il vantaggio arriva a gennaio: 2 big match e "solo" 7 impegni, il calendario
Immagine news Serie A n.3 A Capodanno parla Allegri, ufficiale l'addio tra Maresca e il Chelsea: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Palladino recupera Zappacosta: riecco l'esterno in gruppo. Terapie per Bellanova
Immagine news Serie A n.5 Maignan firma o no? Il caso più rumoroso tra le scadenze Milan, ma non il solo: c'è anche Modric
Immagine news Serie A n.6 Allegri sul nuovo acquisto Fullkrug: "Sono molto contento, domani verrà in panchina"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, da Joronen e Pohjanpalo a Diakité: ecco la top e flop del Palermo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, da Fortin a Ghiglione: ecco la top e flop del Padova
Immagine news Serie B n.3 Serie B, da Keita Baldé a Ciurria: ecco la top e flop del Mantova
Immagine news Serie B n.4 Serie B, dal marziano Massolin a Di Mariano: ecco la top e flop del Modena
Immagine news Serie B n.5 Serie B, da Festa a Bonfanti: ecco la top e flop del Mantova
Immagine news Serie B n.6 Serie B, da Maistro a Piscopo: ecco la top e flop della Juve Stabia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Sabato torna in campo la Serie C: il programma dalla 20ª alla 31ª giornata del campionato
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Berra è il rinforzo in difesa: stamani si è allenato, domani l'ufficialità
Immagine news Serie C n.3 Lecco, Minadeo: “Siamo orgogliosi del percorso. Playoff obiettivo dichiarato”
Immagine news Serie C n.4 Picerno, il dg Greco: "Mercato? Lavoriamo in maniera decisa, vogliamo cambiare"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, in archivio il girone di andata. La classifica marcatori completa del Girone C
Immagine news Serie C n.6 Foggia, il ds Musa: "In attacco siamo scoperti, a gennaio dobbiamo rinforzare quel reparto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Gabon-Costa d'Avorio, campioni in carica a caccia del primo posto nel girone
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Uganda-Nigeria, le Gru cercano l'impresa per tenere vivo il sogno qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Genoa, De Rossi torna all'Olimpico: emozioni e punti pesanti in palio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
Immagine news Calcio femminile n.2 "Hai difeso i nostri colori con orgoglio", la Roma saluta Di Guglielmo. Il suo futuro è negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Lazio Women, Le Bihan: "Gennaio e febbraio mesi importantissimi, vedremo cosa potremo fare"
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.5 Giacinti regina del gol in Turchia: 14 reti gol Galatasaray. Con l'obiettivo di riconquistare l'Azzurro
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, Piemonte regina del gol nel 2025. Guerzoni e Livignani le baby esordienti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…