Live TMW Milan, Allegri: "Ripetuto gli stessi errori fatti col Genoa, forse non mi sono spiegato"

Al termine della sfida tra Fiorentina e Milan, gara terminata per 1-1, interviene in conferenza stampa il tecnico dei rossoneri Massimiliano Allegri. Segui con noi la conferenza stampa live.

Ore 17:43 - inizio conferenza stampa

Era molto arrabbiato nel finale...

"Forse mi sono spiegato male perché non abbiamo ben capito cosa è successo col Genoa e stasera lo abbiamo ripetuto

Punto guadagnato o due persi?

"Un punto fatto e un secondo pareggio. Da qui alla fine mancano ancora 34-36 punti per la Champions. Dobbiamo pensare a lavorare e a migliorare certe situazioni. Non riusciamo a far gol e dobbiamo migliorare".

Come ha visto il nuovo centrocampo? Cos'ha Estupinan?

"E' normale quando giochi ad intermittenza. oggi ha fatto anche delle buone cose. A centrocampo era tutto nuovo, hanno fatto una buona partita. Abbiamo rischiato poco nel primo tempo. C'è bisogno di tutti, soprattutto di gente di valore come Jashari, Ricci, Fullkrug e Estupinan, in un periodo con tante partite ravvicinate. Oggi i cambi hanno fatto molto bene".

Che impressione le ha fatto la Fiorentina?

"E' una rosa di valore, vengono da tre partite in cui hanno fatto cinque punti importanti per restare in serie A"

Come sta la squadra a livello fisico? La difesa a 4 può essere una soluzione?

"Questo sistema lo avevamo provato anche col Genoa. Magari possiamo cambiare qualcosa, dipende anche da come stanno i giocatori".

Ore 17:53 - inizio conferenza stampa