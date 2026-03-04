Allegri per la terza volta nel mirino del Real. Quando l'agente disse: "Nel 2021 era già tutto concordato..."

La notizia è di quelle che fanno rumore. Massimiliano Allegri è finito nel mirino del Real Madrid per la prossima estate, quando Florentino Perez vorrà lasciarsi alle spalle le errate scelte Xabi Alonso e Alvaro Arbeloa. Il tecnico del Milan è da sempre un pallino del presidente dei Blancos, tanto da averlo tentato già due volte in passato. La prima nel 2019, la seconda nel 2021, quando le parti furono vicinissime al matrimonio.

A raccontare quanto la fumata bianca era stata vicina fu l'agente del tecnico livornese, Giovanni Branchini che in una vecchia intervista confessò: "Era tutto concordato. Se avesse firmato, Allegri sarebbe stato l'allenatore del Real Madrid. Alla fine, con la morte nel cuore, decise di non firmare. Una decisione dolorosa per entrambi. Non firmò per un altro club che gli offriva di più, ma scelse di rimanere in Italia perché coincidevano la questione familiare e la proposta della Juventus di tornare. Lui ha scelto di non lasciare Torino".

Insomma una trattativa sfumata solo per l'amore di Allegri per la Juventus e per la città di Torino. Branchini in quel momento proseguiva così la sua spiegazione: "Il Real Madrid è un club fantastico, con professionisti incredibili. Era un sogno per Allegri e anche per me onestamente sarebbe stata una grande soddisfazione professionale, ma il motivo per non cui non ha firmato era così umano e serio che dovevamo accettarlo tutti".