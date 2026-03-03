Milan, patto di spogliatoio verso il derby con l'Inter. E preoccupa lo stato di Pulisic

Più che una rincorsa Scudetto, che i dieci punti di distacco rendono un'impresa ai limiti dell'impossibile, nel prossimo derby il Milan si gioca l'orgoglio. E Massimiliano Allegri ha parlato ai suoi giocatori, mandando un messaggio: testa libera, nessun calcolo ma giusto il desiderio di godersi una notte speciale senza la pressione della classifica. Questo e tanto altro sarà la stracittadina contro l'Inter, per la quale i rossoneri hanno siglato un "patto di spogliatoio", stando a quanto rivelato dal Corriere della Sera.

Il che consiste nel dare tutto nelle ultime giornate di campionato per non avere rimpianti, pronti ad approfittare di un eventuale crollo dell'Inter. Rafa Leao nel frattempo ha alzato i toni e usato parole da leader: "Deve essere una questione di vita o di morte, prendiamola sul personale", il segnale di fumo del numero 10 portoghese prima dell'incrocio con la capolista questa domenica. Parole forti anche dopo il successo strappato solo nel finale dello Zini alla Cremonese che ha tenuto aperto il campionato.

Intanto, stando a quanto riferito dal quotidiano milanese, preoccupa invece lo stato di forma di Christian Pulisic: lo statunitense, ancora a secco di reti nel 2026 e tormentato da una borsite, è diventato un vero enigma tattico. Problemi fisici fastidiosi che dunque spalancano le porte a Nkunku e Fullkrug, entrambi decisivi nell'ultima uscita con il Milan e pronti a insidiare una maglia da titolare per la sfida di domenica sera.