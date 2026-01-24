TMW Milan arrivato a Roma, tutto fatto per il rinnovo di Maignan: si legherà ai rossoneri fino al 2031

Milan arrivato a Roma, con Mike Maignan osservato speciale e guida della squadra: il rinnovo con il Milan è cosa fatta, mancano solo firma e ufficialità che dovrebbero arrivare entro pochi giorni. Il francese, protagonista di una straordinaria prima parte di stagione, dopo gli intoppi dei mesi scorsi già da alcune settimane sembrava prossimo al prolungamento. Come detto, ogni momento è buono per la firma: 5 milioni netti più due di bonus l'accordo economico fino al 2031.

Nei giorni scorsi, il direttore sportivo Igli Tare aveva ammesso la propria fiducia sulla trattativa, parlando così della questione: "Manca che ci mettiamo al tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa società, che vuole andare avanti con lui. Entro le prossime settimane avrò una risposta definitiva, ma sono sempre positivo su queste cose"