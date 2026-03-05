Arriva Milan-Inter, la carica di Maignan: "Il derby è tutta una questione di adrenalina"
'Hai lavorato tutta la vita per quel momento, non hai paura ma prendi palla e vai'
(ANSA) - MILANO, 05 MAR - "Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l'allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. E' tutta una questione di adrenalina": Mike Maignan in un video emozionale pubblicato dai social del Milan racconta sensazione e carica che un derby a San Siro regala.
"Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Non hai paura, ma c'è l'adrenalina di prendere a palla e andare", racconta nell'intervista. (ANSA).
