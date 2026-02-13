Athekame: "Sostituire Saelemaekers non è facile, ma tanti si fanno trovare pronti qui"

Zachary Athekame, laterale del Milan, è intervenuto a Milan Tv prima della partita in trasferta contro il Pisa. Queste le sue dichiarazioni: "La squadra sta bene. La partita sarà difficile, ma siamo pronti. Sostituire Saelemaekers non è facile, ma ci sono diversi giocatori che si fanno trovare pronti quando c'è bisogno".

Le formazioni ufficiali di Pisa-Milan

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilkovic.

A disposizione: Luppichini, Guizzo, Leris, Hojholt, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Iling-Jr, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran.

Allenatore Oscar Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Fullkrug, Leao, Pulisic, Odogu. Jashari

Allenatore: Massimiliano Allegri.