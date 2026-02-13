Milan, Athekame: "Emozionante segnare all'andata, gara difficile ma siamo pronti"
TUTTO mercato WEB
Zachary Athekame, esterno destro del Milan, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Pisa: "Mi ricordo il gol dell'andata, per me è stata una grande emozione. Spero di segnare ancora, ma oggi la cosa più importante è vincere con la squadra. Sono contento, concentrato e spero di fare una buona prestazione. E' una partita difficile, ma siamo pronti".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Viviano sul fondo di fine carriera: "Vorrei sapere dove vanno a finire i miei soldi, oltre a quelli di tutti"
Ora in radio
Primo piano
Tabù Pisa per Allegri: in 3 gare da allenatore non ha mai vinto. Né col Grosseto né (finora) col Milan
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile