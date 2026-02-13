Milan, Athekame: "Emozionante segnare all'andata, gara difficile ma siamo pronti"

Zachary Athekame, esterno destro del Milan, è stato intervistato da DAZN prima della gara contro il Pisa: "Mi ricordo il gol dell'andata, per me è stata una grande emozione. Spero di segnare ancora, ma oggi la cosa più importante è vincere con la squadra. Sono contento, concentrato e spero di fare una buona prestazione. E' una partita difficile, ma siamo pronti".