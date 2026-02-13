Milan, Bartesaghi al 45': "Dobbiamo attaccare l'area, bisogna sfruttare le occasioni"
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo contro il Pisa: "E' importante attaccare l'area, il mister ci chiede questo e sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Bisogna continuare così, per sfruttare le occasioni".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
