Da Bartesaghi, a Tomori e Loftus-Cheek: il Milan imposta i rinnovi, il punto

Il Milan pensa al futuro e lavora per il prolungamento del contratto di alcuni suoi giovani calciatori. Come riporta Tuttosport oggi in edicola è già stato imposto quello per Davide Bartesaghi, esterno italiano che ha scalzato Estupinian: potrebbe firmare fino al 30 giugno 2031, con ingaggio che verrà triplicato rispetto ai 600 mila euro che percepisce attualmente.

Il quotidiano riporta che è in dirittura d’arrivo anche il prolungamento di Fikayo Tomori, che negli scorsi mesi è finito sui taccuini di alcuni club all'estero, fra i quali Tottenham e Aston Villa, in Premier League inglese. Opzioni che però non sono mai statet prese in considerazione dal giocatore rossonero inglese, che punterebbe invece a rimanere a lungo a Milano, più che a tornare in Patria.

Stesso discorso per Ruben Loftus-Cheek: Allegri lo ha catalogato nella sezione "incedibili" per questo mercato invernale che si è da poco concluso, nonostante Lazio, Aston Villa e Besiktas avessero bussato per chiedere di lui al Milan. Già avviati i dialoghi per il prolungamento del contratto, con l'attuale rapporto che scadrebbe nel 2027. Stessa cosa per Strahinja Pavlovic, per il quale si sta parlando di un prolungamento fino al 2031.