Coppa Italia, il Como elimina il Napoli ai quarti. L'apertura di QS: "Conte out, festa Fabregas"

È dedicato alla Coppa Italia il taglio alto della prima pagina dell'edizione odierna di QS, che come tutti gli altri quotidiani si concentra sull'eliminazione del Napoli ai quarti di finale e sulla qualificazione del Como in semifinale: "A Napoli il Como passa ai rigori. Conte out, festa Fabregas", sintetizza il quotidiano.

A fondo pagina il focus è invece sulla possibile convocazione di Bartesaghi in Nazionale ("La bella favola di Bartesaghi si tinge d'azzurro") e sulla vittoria del premio Gentleman Simoni per la stagione in Serie B 2024/25 conquistato ieri da Davide Nicola, attuale tecnico della Cremonese ("Mister Nicola il 'gentlemen' del calcio: 'Promuovere certi valori è faticoso'").

"Questo premio ha la sua importanza, sono emozionato e consapevole del fatto che riceverlo va oltre il semplice gusto del premio - la parole di Nicola raccolte da TMW -. Non sono così sicuro di essere meritevole, cerco di restare sempre dentro certi canoni nel parlare con le persone: a volte costa fatica. Ma, se c’è una cosa che mi hanno insegnato, e non parlo solo di Gigi Simoni a cui devo tanto, è legato soprattutto al modo di relazionarsi con le persone. Io giocavo in B, anche ad alti livelli, ero contento al Genoa: la possibilità di esaudire un sogno mi venne data da Simoni. Avevo 32 anni, mi fece non solo esordire ma anche giocare reiteratamente. All’epoca c’era un modo diverso di parlare con gli allenatori, e lui incuteva rispetto. Cercavo delle parole per renderlo partecipe della mia gioia, mi disse poche parole: che l’essere conta sempre più dell’avere. Lì capii tante cose. Questo premio per me costituisce una responsabilità".