Milan, casting per un nuovo difensore centrale. Da Gila a Tiago Gabriel e Gomez, i nomi

Verso il mercato di gennaio il Milan è in cerca di un giocatore con cui rinforzare centralmente la propria difesa. E nel mirino della dirigenza del Diavolo ci sono vari calciatori che militano nella Serie A attuale, oltre a un nome che riconduce a un possibile cavallo ritorno di richiamo invece più internazionale.

Come riferisce l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, infatti, già in estate Tare e i suoi collaboratori si sono mossi per dei marcatori di squadre italiane e potrebbero tornare alla carica in inverno. Tra i pretendenti si trova Tarik Muharemovic del Sassuolo, Mario Gila della Lazio, Alessandro Circati del Parma (che però è alle prese per il momento con un fastidioso e lungo infortunio) oltre a Tiago Gabriel, rivelazione del Lecce. Tutti profili di età decisamente contenuta ma comunque con una certa esperienza già accumulata nel calcio nostrano.

Potrebbe poi tornare di moda anche il nome di Joe Gomez del Liverpool, sul quale il Milan sembrava già intenzionato ad andare in pressing nelle ultime ore del calciomercato estivo, salvo poi dirottare altrove le proprie attenzioni. Rimasto in forza alla rosa dei Reds, il classe '97 inglese è sceso in campo in 6 partite per un totale di 231 minuti.