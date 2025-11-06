Roma, El Aynaoui: "La classifica non preoccupa, concentrati solo sulla gara di stasera"

Neil El Aynaoui, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida di Europa League delle 21 contro i Rangers: "Abbiamo dimostrato di saper mettere in difficoltà una grande squadra come il Milan in casa loro per un tempo, bisogna analizzare le cose positive e quelle meno per fare altrettanto bene per tutti i novanta minuti".

Preoccupato per la classifica?

"No, dobbiamo concentrarci solo su stasera, sarebbe stato così anche se avessimo vinto le altre partite. Bisogna pensare a una partita alla volta e poi tirare le somme. La cosa più importante è dare tutto in campo".