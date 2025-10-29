TMW Milan, chi si rivede: da domani Jashari torna in gruppo. Lo svizzero era assente da agosto

All'indomani del pareggio contro l'Atalanta, per il Milan arrivano buone notizie dall'infermeria. La squadra rossonera - che stamani è tornata ad allenarsi a Milanello - sta infatti per riaccogliere uno dei protagonisti (finora solo sul mercato) dell'estate: Ardon Jashari - out da fine agosto a causa della frattura composta del perone destro dopo uno scontro in allenamento con Santiago Gimenez - ha svolto anche un lavoro personalizzato con lo staff tecnico milanista, ma da domani sia lui che Pervis Estupinan saranno regolarmente in gruppo.

L'esterno sudamericano ha quindi finalmente recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in nazionale. Inoltre, a Milanello quasi tutti i giocatori rossoneri hanno lavorato in palestra, l'unico che è uscito sui campi del Centro Sportivo di Carnago è stato Ruben Loftus-Cheek, che deve recuperare la condizione fisica ottimale dopo essere stato fermo alcuni giorni a causa di un affaticamento muscolare rimediato durante la rifinitura prima della Fiorentina (il centrocampista inglese è tornato in campo ieri a Bergamo).

Proprio di Jashari aveva parlato così il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, prima della gara contro l'Atalanta: "Da mercoledì sarà con la squadra. Avrà bisogno di tempo. Cercheremo di organizzare un'amichevole durante la sosta: va riadattato alle partite e ci vorrà il suo tempo".