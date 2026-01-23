Milan, ci siamo per il rinnovo di Maignan: la prossima settimana può arrivare la firma

Tra Mike Maignan e il Milan il clima è tornato sereno, le tensioni del passato sono state archiviate e oggi entrambe le parti sembrano determinate a proseguire insieme. All’appello, scrive quest'oggi La Gazzetta dello Sport, manca solo la firma sul nuovo contratto, ma il dialogo è continuo e costruttivo. Restano da sistemare alcuni dettagli, ma società, giocatore e agenti stanno finalmente viaggiando nella stessa direzione, quella del rinnovo tanto atteso.

Anche la questione delle commissioni agli agenti, che nelle scorse settimane aveva rappresentato l’ostacolo principale, non sembra più un problema insormontabile. Dopo la trasferta di Roma è previsto un incontro decisivo con l'agente, già presente a Milano nei giorni scorsi: questa volta l’ottimismo è concreto e la fumata bianca appare possibile. Sul tavolo c’è un’offerta da 5 milioni netti più bonus, contratto fino al 2031 e nessuna clausola rescissoria.

Uno scenario ben diverso rispetto all’inizio della stagione. In estate Maignan era stato vicino al Chelsea, ma il Milan aveva respinto l’offerta, lasciando immaginare una permanenza solo temporanea fino alla scadenza del contratto, fissata al 30 giugno. Poi però qualcosa è cambiato. La dirigenza, con Tare e Furlani in prima linea, insieme ad Allegri e allo staff tecnico, ha lavorato per ricucire il rapporto. I buoni risultati, le prestazioni convincenti del portiere e l’intesa con allenatore, vice e preparatore hanno riacceso l’entusiasmo e oggi Maignan vuole restare.