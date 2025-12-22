Atalanta-Inter del 28 dicembre sarà trasmessa in chiaro da DAZN

Atalanta-Inter di domenica 28 dicembre 2025 sarà trasmessa in chiaro su DAZN. Questa la scelta fatta dalla piattaforma in merito alla 17^ giornata di Serie A che vedrà i nerazzurri di Chivu ospiti alla New Balance Arena di quelli di Palladino.

Prima di Atalanta-Inter, era già toccato alle sfide fra Milan e Roma e fra Fiorentina e Juventus. La cronaca del match sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre il commento tecnico sarà di Andrea Stramaccioni.

Questa la programmazione completa della 17^ giornata:

17^ GIORNATA

27/12/2025 Sabato 12.30 Parma-Fiorentina DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Lecce-Como DAZN

27/12/2025 Sabato 15.00 Torino-Cagliari DAZN

27/12/2025 Sabato 18.00 Udinese-Lazio DAZN

27/12/2025 Sabato 20.45 Pisa-Juventus DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 12.30 Milan-Verona DAZN

28/12/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Napoli DAZN

28/12/2025 Domenica 18.00 Bologna-Sassuolo DAZN/SKY

28/12/2025 Domenica 20.45 Atalanta-Inter DAZN (in chiaro)

29/12/2025 Lunedì 20.45 Roma-Genoa DAZN/SKY