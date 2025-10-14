TMW Milan-Como in Australia, Mkhitaryan dice la sua: "Un po' pesante, ma siamo pagati per giocare"

"Il mio futuro? Come ho detto, io faccio il massimo e alla fine della stagione valuteremo e vedremo se sarò ancora capace di dare qualcosa a questa squadra. Se potrò, giocherò un altro anno o altri due anni, altrimenti mi ritirerò senza rimpianti perché avrò 37 anni e ho giocato tanto". Parla così Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, a margine della presentazione della sua biografia “La mia vita sempre al centro”, presso la libreria Mondadori in Piazza Duomo a Milano (qui le dichiarazioni integrali).

Una parte del libro è dedicata al rapporto con Simone Inzaghi: parli di distacco doloroso per le modalità, a cosa ti riferisci in particolare? "Che è difficile lasciare andare un allenatore con cui hai lavorato tre anni, che ti ha dato tantissimo, specialmente al sottoscritto. Io ho sempre giocato, aiutato la squadra e fatto del mio meglio per lui perché lui si fidava di me. E per questo lo ringrazio. Difficile lasciar andare uno che ha fiducia in te, non dico che mister Chivu non ha fiducia, ma è una persona diversa, bisogna lavorare duramente e capire quello che sta chiedendo da noi. Io sono sempre stato grato agli allenatori che ho avuto, non è mai facile lasciar andare un allenatore che ti vuole bene".

Per Mkhitaryan c'è anche spazio per parlare delle parole polemiche di Rabiot e Maignan su Milan-Como che si giocherà in Australia. "Non posso rispondere perché non giocheremo noi in Australia. Però posso dire che è un po' fuori, viaggiare 24 ore per fare una partita e poi tornare. Non è una gara amichevole da fine stagione o di preparazione, siamo durante la stagione ed è un po' pesante col fuso orario. Però non possiamo lamentarci perché alla fine siamo pagati per giocare ed è quello che facciamo".