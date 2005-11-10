Cagliari, tra Trofeo de Vallecas e Nazionale: Pisacane prepara il ritorno in campionato

Altra settimana di pausa Nazionali per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che, sempre orfana di sette elementi, prosegue la propria preparazione per le prossime sfide in campionato. Il programma prevede un rientro dallo stop col botto: alla Unipol Domus arriva la Juventus. Una partita senza dubbio complicata, contro una delle big della Serie A, che Deiola e soci dovranno gestire al meglio per portare a casa la possibilità di guadagnare qualche punto.

La vittoria del Trofeo de Vallecas

Intanto, nel corso di questa pausa Nazionali, proprio nella giornata di ieri, si è svolto a Madrid il Trofeo de Vallecas, dove il Cagliari ha potuto confrontarsi con un avversario internazionale come il Rayo Vallecano. Il match è terminato 1-1 ai regolamentari, dovendo così rinviare il verdetto definitivo ai rigori. Oltre al gol di Nzola, giunto nel corso dei 90 minuti, durante la lotteria dei penalty sono andati a segno Sugamele, Sulev, Sugawara, Ciervo e Zé Pedro. Unico errore quello di Gagliardini, che si è visto murare il suo tiro dall'estremo difensore Adrián Molina.

Un test più che positivo per gli uomini di Pisacane che, al termine dell'incontro, ha commentato così la prestazione dei suoi: "Abbiamo voluto fare questo test contro un avversario di alto livello per raccogliere determinate indicazioni in vista della ripresa del campionato. [...] Non volevamo un’amichevole dove tutto sarebbe stato facile, bensì una sfida vera per tornare a Cagliari con ulteriori elementi e consapevolezza".

La Nazionale di Maldini e Romano

Restano sempre osservati speciali Alessandro Romano e Daniel Maldini. I due sono impegnati con la Nazionale Italiana ma, in queste prime tre partite di Nations League, non hanno avuto modo di incidere al meglio. Dopo la prima partita dove entrambi sono stati convocati e hanno preso parte alla sfida, i due si sono alternati: Romano ha preso parte al match contro la Turchia, mentre Maldini a quello contro la Francia. Ai due manca ancora una gara in Azzurro, dove chissà non vengano impiegati entrambi e possano magari essere le pedine vincenti di questa Italia.