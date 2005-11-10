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Udinese, Runjaic trova Solet e Alaba ma perde Zaniolo e Gueye: le ultime per il Torino

Davide Marchiol
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Davide Marchiol
Oggi alle 07:38Serie A
04.10.2026 07:38Serie A
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L'Udinese avrà più scelte in difesa in vista della gara contro il Torino, ma mister Runjaic in attacco dovrà rinunciare a Zaniolo e Gueye.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’Udinese lavora in questa sosta per le nazionali in un sali scendi di notizie positive e negative. Mister Kosta Runjaic, infatti, accoglie per la sua difesa l’esperienza internazionale di David Alaba e ritrova, sempre per la retroguardia, anche Oumar Solet, fermatosi nel corso della gara persa contro la Lazio per un problema muscolare. Dall’altro lato però in attacco contro il Torino le scelte saranno ancora limitate, con Zaniolo tornato infortunato dal ritiro con l’Italia e Gueye che si è fermato nel corso dell’amichevole con il Pogon Stettino.

La difesa trova Alaba e Solet

In difesa Alaba potrebbe rappresentare il giusto tassello in una retroguardia che ha dato la sensazione di perdere la rotta con eccessiva facilità. Soprattutto senza Solet, l’Udinese ha imbarcato acqua in diverse gare, con ben 11 reti incassate. L’ex Real Madrid porta esperienza, mentalità vincente dall’alto degli innumerevoli trofei vinti, e anche fame di tornare in campo dopo il doppio grave infortunio patito nel biennio precedente. Bisognerà valutare per quando sarà pronto, ma Runjaic con lui potrà trovare diverse soluzioni, soprattutto calcolando che ora è a disposizione anche il compagno di reparto francese.

Scelte contate in attacco

Davanti invece anche contro il Torino le scelte saranno quasi obbligate. Zaniolo, infatti, ne avrà per un altro mese visto che con l’Italia ha patito una lesione uguale a quella che lo aveva bloccato dopo la prima giornata di campionato. Una pessima notizia in un reparto dove già le scelte sono poche. Inoltre, Gueye, che stava giocando molto bene contro il Pogon Stettino, dovrà stare fermo una quindicina di giorni a causa della distorsione alla caviglia che ha rimediato. Per la prossima giornata di campionato, dunque, Runjaic dovrà scegliere chi affiancare a Davis ed Ekkelenkamp. Unai Gomez non è parso ancora pronto, mentre Bayo presenta limiti importanti negli ultimi venti metri in quanto a efficacia. Non è quindi da escludere che il giovane Jovanovic abbia la prima chance di dimostrare di che pasta è fatto.

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