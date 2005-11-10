Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Il dramma di Fiume, Kane e Bellingham devastanti asfaltano la Croazia e Modric si vergogna

autore
Redazione TMW
Oggi alle 07:45Calcio estero
autore Redazione TMW
04.10.2026 07:45Calcio estero
Fonti preferite
Clamoroso 0-7 a Fiume, l'Inghilterra di Tuchel dà spettacolo con le doppiette di Kane e Saka e uno strepitoso Bellingham. Luka Modric infuriato a fine gara: "Sento vergogna, abbiamo sperperato la nostra reputazione"
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Una prova di forza assoluta e una sconfitta storica che segna profondamente il cammino internazionale della Croazia, allo Stadion Rujevica di Fiume, la nazionale inglese ha imposto una superiorità schiacciante, chiudendo la sfida della terza giornata di Nations League con un perentorio e umiliante 7-0.

L'incontro, che per ragioni disciplinari si sarebbe dovuto disputare a porte chiuse, ha visto la partecipazione sugli spalti di seimila giovanissimi sostenitori croati invitati dalla federazione locale, oltre a un centinaio di tifosi ospiti.
La selezione guidata da Thomas Tuchel ha offerto una prestazione di altissimo livello, indirizzando la partita già nella prima frazione di gara, a sbloccare il risultato è stato Harry Kane all'8' del primo tempo, seguito dal raddoppio di Jude Bellingham al 21', quest'ultimo protagonista assoluto del match anche in fase di rifinitura con tre assist complessivi.
Prima dell'intervallo, le reti di Anthony Gordon al 39' e la prima firma personale di Bukayo Saka al 45' hanno fissato il punteggio parziale sul 4-0.
Nella ripresa la dinamica non è cambiata, Kane ha siglato la propria doppietta personale all'8', imitato da Saka al 23', nel finale di gara, al 42', il subentrato Morgan Rogers ha chiuso definitivamente i conti.
Grazie a questo successo, l'Inghilterra consolida le proprie ambizioni di qualificazione ai quarti di finale di marzo e si appresta a chiudere la finestra internazionale affrontando la Repubblica Ceca a Wembley il prossimo martedì.
Situazione opposta per la Croazia che, dopo il successo iniziale contro i cechi, ha incassato due pesanti sconfitte consecutive contro Spagna e Inghilterra, subendo un passivo complessivo di undici reti in due incontri, in vista del prossimo impegno contro la selezione iberica.

Lo sfogo del Capitano: "Mai provata una vergogna simile"

Al termine del confronto, il centrocampista del Milan e capitano della nazionale croata, Luka Modric, si è presentato visibilmente provato davanti ai media per analizzare la pesante disfatta:
"È difficile trovare una spiegazione per una prestazione del genere, priva di duelli, falli, aggressività, coesione... Sono qui da 20 anni, ma è la prima volta che provo vergogna dopo una partita! Si può perdere, qualcuno è più forte, al momento loro sono più forti, ma perdere in questo modo e sperperare così la reputazione che ci siamo costruiti in tutti questi anni è inaccettabile! Sento proprio vergogna".

La reazione della stampa croata

I principali organi di informazione e i quotidiani sportivi croati hanno accolto il risultato con estrema severità, parlando unanimemente di una delle pagine più buie nella storia della nazionale:
• Sportske Novosti ha evidenziato la portata storica del crollo, definendolo un disastro sportivo che cancella il prestigio internazionale della squadra proprio davanti a migliaia di giovani sostenitori.
• Index.hr ha posto l'accento sulla totale assenza di compattezza e di reazione da parte del gruppo, sottolineando come le dure dichiarazioni del capitano riflettano fedelmente la necessità di un immediato e profondo processo di rinnovamento.
• 24sata ha descritto la netta superiorità della compagine inglese, parlando senza mezzi termini di fine di un ciclo glorioso per la generazione che ha fatto la storia recente del calcio croato.
• Slobodna Dalmacija si è concentrata sulla passività della squadra di casa, lodando esclusivamente la correttezza e l'entusiasmo dei quattromila bambini presenti sugli spalti, unico elemento da salvare in una serata da dimenticare.

Articoli correlati

Immagine news 1
Kane sempre più leader dell'Inghilterra: "Gare come ieri ci motivano di più. Siamo affamati"
Immagine news 2
Modric tira le orecchie a Baturina e alla Croazia: "È la prima volta che provo vergogna"
Immagine news 3
Inghilterra spietata, bene la Spagna; c'è un po' di Italia...nella Scozia. La giornata di Nations

Altre notizie Calcio estero

Oggi
Immagine news 1
21:15 Calcio estero
La luce in fondo al tunnel: Leoni vede il ritorno, il difensore è pronto a rientrare in gruppo
Immagine news 2
21:10 Calcio estero
Klopp e il caso City: "Grande rispetto per Guardiola, io non ho bisogno di altri titoli"
Immagine news 3
20:20 Calcio estero
Israele giocherà con il lutto al braccio contro l'Irlanda "per le vittime del 7 ottobre 2023"
Immagine news 4
19:56 Calcio estero
Argentina, polemica per l'ultima di Messi: dopo il Burkina Faso mille disagi anche per il Benin
Immagine news 5
17:52 Calcio estero
Brahim ai margini del Real Madrid con Mourinho, il Fenerbahce prepara l'assalto a gennaio
Immagine news 6
17:12 Calcio estero
Zidane in difesa di Cristiano Ronaldo: "Va elogiato per la sua carriera, ha fatto cose eccezionali"
Immagine news 7
16:57 Calcio estero
-3 all'addio di Messi all'Argentina. Soulé: "Sarà triste e bellissimo. Lui è l'eroe della Nazione"
Immagine news 8
16:42 Calcio estero
Scott brilla con l'Inghilterra. Anche il Chelsea si unisce alla corsa per il 2003 del Bournemouth
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Elkan rilancia, Carnevali e Massara già al lavoro. Obiettivo Hojbjerg con Koopmeiners in uscita. Per l’attacco si pensa anche a Sesko e Balogun. Napoli, Coulibaly prima scelta per gennaio ma c’è anche Szymanski
Primo piano
Immagine top news n.0 Niente Pallone d'Oro, Sneijder: "Non me ne frega un c***o. Ho vinto la Champions con l'Inter"
Immagine top news n.1 Italia, Mancini: "Kean non sta bene, va a casa stasera. Far sempre soffrire i tifosi non è bello"
Immagine top news n.2 "Non potevo andare". Fabregas, no all'Inter: "A Nico Paz, Da Cunha e agli altri devo la vita"
Immagine top news n.3 Italia-Turchia, la probabile formazione di Mancini: turn over in tutti i reparti
Immagine top news n.4 Italia, via alla rifinitura verso la Turchia: Kean lavora da solo in palestra
Immagine top news n.5 Gattuso a 360° al Festival di Trento: "Il Milan, la Lazio e i mesi insonni per la Bosnia"
Immagine top news n.6 La Juventus del '96 al Festival di Trento: aneddoti, risate e commozione per Vialli
Immagine top news n.7 Stirpe: "Noi il Frosinone 'delle meraviglie'? L'obiettivo resta la salvezza, guai a distrarsi"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW A volte ritornano: Kim Min-jae può sbarcare in Italia nel mercato di gennaio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Koopmeiners può diventare una grande occasione. E tornare a essere un top
Immagine news podcast n.2 È sempre calciomercato: tante occasioni e opportunità ancora tra gli svincolati
Immagine news podcast n.3 Inter su Anguissa: i parametri zero di Marotta e le scelte dolorose di Chivu
Immagine news podcast n.4 I colpi da campione di Rowe. L'affare da record per il futuro del progetto Atalanta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Juve, più del 4° posto? Gli obiettivi stagionali secondo gli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Corvino parla di Juventus: "Il centravanti c'era, Vlahovic. E sugli altri attaccanti dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Bezzi sulla Juve: "Le parole di Carnevali sono un messaggio chiaro a Spalletti"
Serie A
Immagine box news Serie A Turchia, Montella: "Siamo motivati e desiderosi di fare risultato"
Immagine box news Serie A Udogie fa fatica con De Zerbi, la Juve potrebbe riportarlo in Italia. Ma a quali cifre?
Immagine box news Serie A Turchia, Montella polemico: "Qualcuno mi ha deriso, ma l'avevo detto: l'Italia è competitiva"
Immagine box news Serie A Nations League, i primi risultati della giornata: vince ancora De Leo con Malta, pari Austria
Immagine box news Serie A Sneijder elogia Chivu: "Gli ho detto che doveva fare così. Farà belle cose all'Inter"
Immagine box news Serie A I talenti della Serie B: i giocatori del Vicenza che possono arrivare in Serie A
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, D'Agostino tuona: "Se il problema per il nuovo stadio son io, basta dirlo. Mi tolgo"
Immagine box news Serie B Juve Stabia, De Vito è carico: "Noi dobbiamo pensare al campo. Ci danno per morti, ma..."
Immagine box news Serie B Melby: "Onorato di essere presidente del Cesena. Avrò massima responsabilità verso la comunità"
Immagine box news Serie B Nahuel Estevez: "Voglio riportare Palermo in Serie A. Ma in B può succedere di tutto"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo inizia a pensare al Pisa: "Sicuramente non ci saranno Rada e Morra"
Immagine box news Serie B Palermo, Ceccaroni: "Siamo in B, è vero, ma lavoriamo e giochiamo per un club da Serie A"
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati dell'8ª giornata: Novara last minute, prosegue il volo dello Spezia
Immagine box news Serie C Diana non in panchina per la ripresa di Gubbio-Perugia: "Sto bene, solo un giramento di testa"
Immagine box news Serie C Barletta, fiducia a Paci nonostante il ko col Giugliano. Via il consulente De Santis
Immagine box news Serie C Serie C, i risultati parziali dell'8ª giornata: Dolomiti avanti, pari tra Reggiana e Spezia
Immagine box news Serie C Si cambia anche in casa Folgore Caratese: Belmonte verso l'esonero. C'è Guidi per il post
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: il Gubbio esonera Di Carlo. E torna Braglia
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Francia-Italia
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Inter corsara a Como, agganciata la vetta
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: il Milan batte la Juve sul finale. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, risultati della 2ª giornata: Como 1907 corsaro col Napoli. La classifica
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, prosegue la 2ª giornata: fari puntati su Como Women-Inter. La guida completa
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, i risultati della 2ª giornata: il derby è giallorosso! La Roma batte la Lazio
Immagine box news Calcio femminile Parma femminile, Ambrosi: "Troppa foga nella ripresa. Ho fiducia nelle mie compagne"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Il Pallone d’Oro chi lo merita? Messi si porterà a casa il nono?
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
4 ottobre 2012, l'Udinese è la quarta italiana a espugnare Anfield. Finisce 2-3
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, le aspettative su Krstovic per la ripresa del campionato
Sportissimo
Newsticker
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere
30/09 Euro 2032, la corsa degli stadi entra nel vivo: investimenti per 5 miliardi
29/09 Bellinazzo, Chiuso e Cox/Manno vincono il Concorso letterario Coni
29/09 Juve: bilancio di ricostruzione, rosso di 66 milioni e nuovo aumento di capitale