Napoli, Allegri perde Favasuli: per il terzino azzurro ipotesi anche due mesi di stop
autore
Andrea Piras
Andrea Piras
Oggi alle 07:42Serie A
autore Andrea Piras
04.10.2026 07:42Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il Napoli perde per infortunio Costantino Favasuli. Il terzino classe 2004 si è fermato nel match dell'Italia U21 contro l'Armenia a causa di un trauma muscolare. Gli esami svolti successivamente hanno evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Una tegola che non ci voleva per Massimiliano Allegri proprio adesso che l'infermeria si stava svuotando.
Rientro dopo la sosta di novembre?
Adesso restano da capire quali potranno essere i tempi di recupero ma la sensazione è che il giocatore possa stare tanto ai box. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ipotesi è che possa rimanere indisponibile per i prossimi due mesi con il ragazzo che potrebbe rientrare dopo la sosta per le Nazionali di novembre.
Altre notizie Serie A
Oggi
12:08 Serie A
Diouf, parla il fratello Waly: "La Francia è un traguardo, se lo è meritato per il suo lavoro"
12:04 Serie ATMW
TMWI talenti della Serie B: i giocatori dell'Arezzo che possono arrivare in Serie A
12:00 Serie A
Immobile: "Mancini scelta migliore, altro che amarcord. Io al posto suo? Tra 10 anni magari"
11:51 Serie A
Stirpe: "Noi il Frosinone 'delle meraviglie'? L'obiettivo resta la salvezza, guai a distrarsi"
11:45 Serie A
Juventus, Spalletti: "Vlahovic deve ancora raggiungere la tranquillità. Vialli un'ispirazione"
11:35 Serie ATMW
TMWAlvini a 360° al Festival di Trento: "La partenza sprint, Mourinho e il Palio di Fucecchio"
11:30 Serie A
Immobile e il ritiro: "Quando una Rolls Royce non va più ti devi arrendere per rispetto di te stesso"