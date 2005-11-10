Livorno, Lucarelli dopo il ko col Pescara: "Una sconfitta così è una coltellata al cuore"

Dopo la sconfitta contro il Pescara, il tecnico del Livorno Cristiano Lucarelli ha parlato in conferenza stampa: "Perdiamo giocando le migliori partite, una sconfitta in questa partita è una coltellata al cuore. Nel primo tempo abbiamo faticato a palleggiare ma non abbiamo concesso nulla ai nostri avversari. La sensazione era di segnare da un momento all'altro, invece è andata così. Dobbiamo riflettere sul primo tempo, non eravamo sereni. Facevamo fatica a fare due-tre passaggi consecutivi, devo capire perché ci mancava serenità.

Abbiamo cambiato sistema di gioco, quando la squadra ha ritrovato fiducia ho messo elementi offensivi. Abbiamo creato molte occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Mi sarei rammaricato per il pareggio, è arrivata questa punizione e la loro rete fortuita. Ma noi dobbiamo andare avanti, partita comunque educativa. Abbiamo fatto un ottima prestazione ma è mancato il risultato che è quello che conta, ci è mancato un pizzico di mestiere nei momenti cruciali della partita.

Cosa ho detto ai ragazzi a fine partita? Ho chiesto di non aver paura com'è avvenuto ad inizio ripresa. Avevo una mezza idea di cambiare qualcosa invece ho riproposto gli stessi tracciando una riga proseguita dai nuovi ingressi. Non capisco il motivo di questa paura, forse perchè siamo partiti a tre, venivamo da una partita in cui avevamo fatto bene con quel sistema di gioco".