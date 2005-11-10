Parola di Villas-Boas: "Roma, Mora con Gasperini può diventare un top mondiale"

"Rodrigo voleva andare e la concorrenza in squadra era tanta". Parola di André Villas-Boas. Il presidente del Porto, intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha parlato di Rodrigo Mora, esterno della Roma: "Un talento immenso che renderà felici i romanisti". Il club giallorosso ha investito tanto su di lui: "Troverà il suo spazio e incanterà Roma, ne sono sicuro. Ha personalità e qualità tecniche non comuni e vuole avere una grande carriera".

Poi un pensiero anche sul suo addio al Porto: "Era un idolo per i tifosi, un gioiello della nostra formazione, ma alla fine questa grande competitività in squadra lo ha portato ad avere un minutaggio che lui pensava non fosse sufficiente. Così abbiamo deciso di ascoltare delle offerte e la Roma è stata davvero decisa nel prenderlo".

E nella capitale c'è un certo Gian Piero Gasperini che può aiutare il ragazzo a crescere ulteriormente. Ma Villas-Boas preferisce non parlare più degli aspetti tecnici in quanto "adesso faccio il presidente, non più l’allenatore". Ma poi parlando ancora di Mora si lascia sfuggire: "Penso sia un talento tecnicamente tra i migliori in circolazione e in futuro, con il lavoro tattico di un maestro come Gasp, può diventare un top mondiale".