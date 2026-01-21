Milan, domani la firma di Onstein: giocherà con il Milan Futuro, in Serie D
Il Milan ha chiuso un nuovo acquisto in difesa: si tratta di Juwensley Onstein, giocatore classe 2007 del Genk. Il centrale olandese, che attualmente milita nella squadra riserve Jong Genk (compete nella Challenger Pro League, la seconda divisione belga), firmerà domani il suo nuovo contratto con il club di via Aldo Rossi e poi potrà unirsi ufficialmente alla squadra di Massimo Oddo.
Nato il 7 ottobre 2007, Onstein ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili dell'Ajax, poi nel 2023 è passato al Genk con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026: giocherà con il Milan Futuro.
Attualmente milita nella squadra riserve Jong Genk, che compete nella Challenger Pro League (seconda divisione belga), categoria ideale per accumulare esperienza in un calcio competitivo. A 18 anni, Onstein è considerato un prospetto promettente del vivaio del Genk grazie ad il suo fisico imponente, la buona lettura del gioco e la capacità di giocare con i piedi lo rendono un profilo interessante per il futuro, potenzialmente anche per club di livelli superiori o nazionali maggiori.
