Un talento al giorno, Juwensley Onstein: il Milan prenota un altro muro olandese

Simone Lorini
Oggi alle 06:00Il Talento del Giorno
Simone Lorini

Il Milan ha messo gli occhi sul promettente Juwensley Onstein, giovane difensore centrale olandese nato il 7 ottobre 2007 ad Arnhem, con cittadinanza olandese e radici surinamesi,. Alto circa 1,88 metri, il difensore ha iniziato la carriera nelle giovanili dell'Ajax, dove ha attirato attenzione con le sue qualità fisiche, tecniche e di impostazione dal basso, prima di trasferirsi nel 2023 al Genk, in Belgio, firmando un contratto fino al 30 giugno 2026.

Attualmente milita nella squadra riserve Jong Genk, che compete nella Challenger Pro League (seconda divisione belga), categoria ideale per accumulare esperienza in un calcio competitivo. A 18 anni, Onstein è considerato un prospetto promettente del vivaio del Genk grazie ad il suo fisico imponente, la buona lettura del gioco e la capacità di giocare con i piedi lo rendono un profilo interessante per il futuro, potenzialmente anche per club di livelli superiori o nazionali maggiori.

Nome: Juwensley Onstein

Nato il: 7 ottobre 2007

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Genk

Assomiglia a: Koni De Winter

