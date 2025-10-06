Milan, Gabbia: "Bartesaghi gioca già da 'grande'. È un professionista esemplare"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo lo 0-0 contro la Juventus: "C'è sicuramente dispiacere perché ovviamente volevamo la vittoria. Abbiamo creato diverse occasioni per poterla raggiungere, però questo non è successo. Ci sono cose positive che dobbiamo tenere, prendere e continuare a fare e altre in cui dobbiamo migliorare, ma abbiamo tutte le carte in regola per farlo: uno staff preparato, un ottimo mister, dei giocatori che mettono il 100% in settimana per migliorare. Tenendo questo atteggiamento e questa positività negli allenamenti e in tutti i comportamenti che abbiamo, penso che il futuro sia positivo per noi".

Come va con Allegri? Non subite mai gol.

"Mi sto trovando bene, ovviamente quando non prendiamo gol è qualcosa che non è solo dei difensori, così come quando lo subiamo, ma è un lavoro di tutta la squadra. Vanno fatti i complimenti a tutti i centrocampisti e a tutti gli attaccanti, perché ci danno una grande mano. Dobbiamo mantenere questa nostra caratteristica che siamo riusciti a trovare: mantenere e migliorare penso siano le parole d'obbligo in questo momento della stagione per avere un futuro positivo".

Come commenta la prestazione di Bartesaghi?

"Gli voglio davvero un bene dell'anima perché è un ragazzo eccezionale e un professionista esemplare, si merita una buona prestazione perché si è trovato in una situazione non facile. Non ci dimentichiamo che è ancora molto giovane, ma gioca già come un grande. È una cosa positiva per tutto l'ambiente Milan, soprattutto per la testa che ha, ha voglia di migliorare, è positivo… Sono contento per lui, gli faccio i complimenti, ma sa quello che penso".

Gattuso l'ha chiamata in Nazionale. Che cosa prova?

"Sono molto contento, voglio ringraziare i ragazzi che sono qua al Milan, senza di loro sarebbe tutto più difficile, ma sono molto felice".