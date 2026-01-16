Il leader che non ti aspetti: Gabbia festeggia le 100 presenze in Serie A con il Milan

Uno dei leader carismatici di questo Milan, che al momento occupa il secondo posto in campionato, è Matteo Gabbia. Il difensore centrale classe '99 gode della massima fiducia di Massimiliano Allegri ed è anche un pupillo del pubblico rossonero, che ieri ha festeggiato con lui a Como le sue 100 presenze in Serie A con "la maglia più bella del mondo", come ci ha tenuto a ricordare su Instagram il 26enne.

La verità è che la sua avventura con il Diavolo non è sempre stata facile. Dopo un periodo in prestito alla Lucchese, Gabbia è tornato alla base e ha esordito nel febbraio 2020 a causa di assenze nel reparto arretrato, ma non ha convinto fin da subito a causa dello scetticismo che c'era nei suoi confronti. Con il tempo però ha saputo guadagnarsi tutto con il lavoro e l'umiltà che lo contraddistinguono.

Dopo lo Scudetto vinto infatti fu mandato in prestito al Villarreal, ma qualche mese più tardi venne richiamato per i troppi infortuni in difesa. Da lì in poi chiunque ha saputo apprezzare le sue qualità e piano, piano si è conquistato un posto nell'undici titolare. Il gol nel derby allo scadere lo ha sicuramente aiutato a entrare nel cuore dei sostenitori milanisti, ma la verità è che la sua crescita calcistica è stata spaventosa, tant'è che ha rinnovato fino al 2029, vestito la fascia da capitano ed è stato convocato in Nazionale. Ora a goderselo sono Allegri, che quando può non lo toglie mai dal campo, e la società, che approfitta della sua maturità e lo manda sempre a parlare in tv quando le cose non vanno bene. Ormai è diventato un riferimento.