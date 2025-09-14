Live TMW Milan, Gabbia: "Voi che non avete la fortuna di vedere Modric..."

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna.

Segui in diretta le dichiarazioni di Gabbia con il live testuale su TMW.

Dimensione Allegri?

"Sicuramente è un inizio che il lavoro in fase difensiva ci sta dando dei frutti. Chi ha giocato davanti ha fatto una partita incredibile di sacrificio: ci hanno permesso di difendere meglio. Il successo di non prendere gol non è solo dei difensori e del portiere".

C'è già una idea difensiva?

"Il mister ci trasmette un'idea di base, poi siamo noi che dobbiamo saper gestire i momenti. Siamo partiti molto bene oggi nei primi 20 minuti, poi il Bologna è ostico".

Quando Allegri vi ha detto la formazione, eri contento di essere così coperto?

"La felicità viene dopo. Il mister fa delle scelte e va seguito. Poi oggi non è stata una partita sola difensiva, se avessimo segnato di più non avremmo rubato niente a nessuno. Ruben e Santi sono stati bravissimi a sbattersi. Tutto questo è un lavoro di squadra. Tutti i giocatori si stanno comportando in una maniera incredibile seguendo l'allenatore".

È un altro Milan rispetto all'anno scorso?

"Non mi piace fare paragoni. Ma l'importante è far sì che questa serate siano tante durante l'anno".

Va bene Modric, ma la squadra è giovane...

"L'ambiente è molto sano, ci sono grandi professionisti. Oggi è entrato Nkunku che ha una carriera per lui, Ricci che gioca in Nazionale. Siamo fortunati di avere questa rosa. Modric merita un applauso: è incredibile. Voi non avete la fortuna di conoscerlo, ma è di una umità, di una voglia di lavorare, di migliorarsi, che spinge anche noi, vedendolo, a fare di più".

Hai indossato la fascia...

"Mi fa molto piacere, ma preferisco non averla perché così sono in campo Maignan e Leao. Faccio i complimenti a Terracciano per come è entrato, ci ha dato una grande mano".