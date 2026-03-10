TMW Milan, il Benfica cerca di anticipare per André. Tentativo concreto per il centrocampista

Il trasferimento di André dal Corinthians al Milan è sempre più in bilico. Nelle ultime ore si è inserito anche un nuovo possibile protagonista nella corsa al giovane centrocampista. Il Benfica sta preparando un’offerta concreta per il giocatore e può anticipare il club rossonero, sfruttando l’incertezza che si è creata attorno alla trattativa. Il club portoghese valuta il profilo con grande interesse ed è disposto a mettere sul tavolo una cifra superiore ai 20 milioni di euro, andando quindi oltre la valutazione iniziale che era circolata nelle scorse settimane.

La sensazione è che l’operazione tra André e il Milan possa definitivamente saltare. Nei giorni scorsi il presidente del club brasiliano Omar Stabile — anche sotto la forte pressione dell’allenatore Dorival Junior — ha deciso di non apporre la firma definitiva sul passaggio del giovane centrocampista in rossonero. Una decisione che ha sorpreso gli interlocutori italiani e che rischia di far sfumare un’operazione che fino a poco tempo fa appariva ormai in dirittura d’arrivo.

Si è parlato anche della possibilità di un ricorso alla FIFA, considerando che l’ufficio legale del club aveva già siglato parte delle carte e che alcuni passaggi burocratici sembravano completati. Tuttavia, anche su questo fronte la situazione sembra destinata a non produrre sviluppi concret. In sostanza, come spesso accade nel mercato internazionale, fino a quando non arriva l’ufficialità è sempre meglio evitare di dare per certe operazioni che, nei fatti, non lo sono ancora.