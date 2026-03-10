La Penna torna ad arbitrare in A, un mese dopo il rosso a Kalulu in Inter-Juventus

Daniele Doveri promosso dopo il derby e il contestato tocco di braccio di Samuele Ricci in area rossonera, manca invece un rigore alla Roma contro il Genoa: queste le direttive filtrate dai vertici arbitrali dopo la 28^ giornata di Serie A su due dei casi che hanno fatto più discutere.

Intanto può tornare ad arbitrare una gara di Serie A l'arbitro Federico La Penna. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola infatti, dopo aver diretto due gare di Serie B, potrebbe essere di nuovo designato in massima serie. Ricordiamo che è passato un mese esatto da quando La Penna ha diretto Inter-Juventus, gara che ha portato infinite discussioni per il secondo giallo (e dunque rosso) del difensore bianconero, Pierre Kalulu, causata da una simulazione di Alessandro Bastoni.

Nei giorni successivi al derby d'Italia il designatore Gianluca Rocchi, pur ammettendo l'errore del direttore di gara, se l'era presa anche con lo stesso Bastoni: "Siamo molto dispiaciuti dell'episodio: per la decisione di La Penna che è chiaramente errata e per il fatto di non aver potuto usare il Var per sanarla. La Penna è mortificato e gli siamo vicini, ma devo dirvi la verità che non è l'unico ad aver sbagliato: perchè ieri c'è stata una simulazione chiara. L'ultima di una lunga serie in un campionato in cui cercano in tutti modi di fregarci".